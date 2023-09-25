Всемирный день мечты, День фармацевта, Артамон Змеевик: Праздники и приметы 25 сентября 25 сентября в России отмечаются несколько международных праздников. Один из них задуман, чтобы вдохновлять нас на мечты, другой призывает заботиться о своём здоровье. А ещё на этот день выпадает профессиональный праздник тех, кто помогает нам в борьбе с болезнями. 24 сентября, 21:01 25 сентября отмечается Всемирный день мечты. Фото © Freepik / cookie_studio

Всемирный день мечты

25 сентября в России и других странах отмечается добрый праздник — Всемирный день мечты (World Dream Day). Рассказываем о нём: это международный неформальный праздник;

отмечается каждый год 25 сентября, дата не меняется;

придуман известным спикером, консультантом личностного роста;

цель — вдохновлять людей мечтать и реализовывать свои мечты.

Всемирный день мечты в 2012 году придумал малоизвестный в России спикер, консультант по личностному росту Озиома Эгвуонву. Он решил сделать это ежегодной акцией, чтобы мотивировать людей на осознание того, что они хотят, и стремление достичь этого. Предлагается в этот день делиться своими мечтами в Сети, рассказывать, как их исполняли, и тем самым вдохновлять других.

"Всемирный день мечты — глобальная инициатива, направленная на то, чтобы помочь миру полностью раскрыть свой потенциал. Мы — это глобальное движение, поддерживающее мечтателей в их стремлении реализовать свои мечты и тем самым сделать мир лучше", — отмечается на сайте праздника.

Сегодняшний праздник призван напомнить нам, что обязательно нужно мечтать. Мечты способны вести нас вперёд, вдохновлять на новые свершения, стимулировать на преодоление препятствий. Без мечты жизнь будет лишена цели, ориентиров, скучна и безрадостна. С уверенностью можно сказать, что девиз сегодняшнего праздника "Мечты сбываются!". Однако нужно отметить, что мало просто лишь мечтать. Нужно прикладывать усилия, чтобы мечта стала явью.

Всемирный день фармацевта

25 сентября отмечается Всемирный день фармацевта. Фото © Freepik

Сегодня, 25 сентября, в России также отмечают Всемирный день фармацевта (World Pharmacists Day). Вот что о нём известно: это международный официальный праздник;

отмечается ежегодно 25 сентября, дата не смещается;

нерабочим не является, если не выпадает на выходной;

приурочен к дате основания Международной фармацевтической федерации;

цель — повышение осведомлённости о роли фармацевта в здравоохранении.

Идея ежегодно праздновать Всемирный день фармацевта была озвучена в 2009 году на конгрессе Международной фармацевтической федерации (The International Pharmaceutical Federation, FIP) в Стамбуле. День выбрали по дате основания этой организации в 1912 году. Отмечается праздник с 2010 года под патронажем FIP.

Фармацевт — это человек с высшим или средним фармацевтическим образованием, который занят в сфере изготовления и продажи лекарств, медицинских препаратов и средств. В некотором роде первыми фармацевтами можно считать людей, которые готовили и раздавали целебные отвары из растений для использования в племени, роде. Считается, что такой деятельностью наши далёкие предки занимались по меньшей мере 45 тысяч лет назад. Прямое упоминание аптеки относится к IV веку до нашей эры — о хранилище (именно таково значение слова apothece) лекарств говорится в работах Гиппократа.

Современная аптека — это организация, где можно приобрести большой ассортимент лекарств, профилактических, гигиенических и косметических средств. Работающие в них специалисты — фармацевты — должны обладать обширными знаниями обо всех этих средствах, уметь систематизировать их. По предварительным оценками, по всему миру насчитывается около четырёх миллионов фармацевтов. FIP ежегодно проводит посвящённую им кампанию, которая всегда приурочена ко Всемирному дню фармацевта.

Нужно отметить, что в России с недавнего времени есть и свой День фармацевтического работника. Он был установлен постановлением правительства 15 мая 2021 года и отмечается теперь 19 мая. Приурочен этот профессиональный праздник к открытию в 1581 году первой в России аптеки.

День памяти полководца Багратиона

Князь Пётр Иванович Багратион. Фото © Wikipedia / Общественное достояние

В России отмечается День памяти генерала Петра Багратиона, на счету которого много побед в составе Армии России. Этот праздник, посвящённый выдающейся личности: отмечается ежегодно в конце сентября в разные даты, приурочен к дате рождения Багратиона;

памятные мероприятия проводятся на территории музея-заповедника "Бородинское поле";

там возлагают венки к главному монументу и проводят Багратионовские чтения, посвящённые герою Отечественной войны 1812 года.

Князь Пётр Иванович Багратион родился в Кизляре в 1769 году. Военную службу начал в 1782-м. Участвовал в Русско-турецкой войне (1787–1791), отличился при осаде и штурме Очакова. В 1792 и 1794 годах, будучи майором Киевского конноегерского полка, в Польше проявил себя в боях при Седлице, при Бродах, при штурме Праги. В Итальянском и Швейцарском походах Александра Суворова он был уже в чине генерал-майора.

В начале Отечественной войны (1812) вывел от Волковыска к Смоленску войска армии на соединение с 1-й Западной армией Барклая де Толли, что позволило сорвать замыслы Наполеона разгромить у границы российские армии порознь. В Бородинском сражении (1812) командовал левым крылом русских войск и там был смертельно ранен. Захоронен на Курганной высоте у подножия памятника героям Бородинского сражения. Кодовое название "Багратион" носила в 1944 году операция Советской армии, в ходе которой была освобождена территория Белоруссии.

Всемирный день лёгких

25 сентября отмечается Всемирный день лёгких. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Также 25 сентября в России отмечается праздник, посвящённый здоровью, — Всемирный день лёгких. Вот что известно о нём: это международный неофициальный праздник;

отмечается ежегодно 25 сентября, дата не смещается;

учреждён в 2016 году по инициативе сообщества пульмонологов;

цель — рассказывать о важности здоровья лёгких для каждого человека.

Идея учредить Всемирный день лёгких была озвучена в 2016 году на конференции Форума международных пульмонологических сообществ (FIRS) в Киото. Там отмечали, что по мере развития промышленности, загрязнения окружающей среды, из-за распространённости курения вопрос о здоровье этого органа тела человека становится всё острее. Мероприятия по укреплению здоровья лёгких, профилактика респираторных заболеваний (то есть связанных с органами дыхания) помогли бы с достижением целей ООН в сфере здравоохранения.

Как отмечают в FIRS, респираторные заболевания наносят тяжёлый вред здоровью людей по всему миру. Так, почти у 235 миллионов диагностирована астма, более 200 миллионов имеют хроническую обструктивную болезнь лёгких (ХОБЛ). До шести процентов взрослого населения (более 100 млн человек) имеют нарушение дыхания во сне, ещё 8,7 млн ежегодно заражаются туберкулёзом.

Всемирный день лёгких является пропагандой здоровья лёгких и в первую очередь для тех, у кого можно предотвратить наступление болезни. Для этого проводятся акции, в рамках которых можно пройти обследование, раздаются информационные материалы.

Советы, которые врачи дают для защиты от болезней лёгких: устраивать длительные прогулки на свежем воздухе;

отказаться от курения;

проветривать помещения;

поддерживать чистоту (клещи и пыль провоцируют приступы удушья);

проходить вакцинацию, в том числе от гриппа;

укреплять иммунитет;

ежегодно проходить обследование лёгких.

Приметы 25 сентября

Артамон Змеевик

Русская православная церковь 25 сентября чтит память священномученика Автонома, который был епископом в Италии в конце II – начале III века. Во время гонения на христиан императора Диоклетиана (284–305) оставил свою страну и поселился в Вифинии. Там обратил в христианство столько язычников, что образовалась большая церковь. Император повелел схватить Автонома, и тому пришлось обратиться в бегство. Когда же вернулся, был схвачен, подвергнут пыткам и убит. На том месте был воздвигнут храм.

На Руси Автоном стал Артамоном, а ещё его прозвали Змеевиком. Последнее объясняется тем, что ко дню памяти священномученика уже сильно холодало и змеи уползали из полей в леса, чтобы найти место для зимовки. В народе говорили: "Артамон последний раз змей на волю отпускает, а потом на замок сажает". Считалось, что кроме охотников в этот день никому в лес ходить не следует из-за риска столкнуться с пресмыкающимися. Вредить змеям в этот день было запрещено. Более того, их можно было подкормить, чтобы попросить добра на следующий год. Не следовало обрезать волосы (чтобы не укоротить себе жизнь) и ругать детей.

Погодные приметы 25 сентября

Вся листва облетела — зима будет холодной.

Дождь рано утром — к тёплой зиме.

Много желудей — к богатому урожаю на следующий год.

Гром без дождя — к тёплой осени.

Много мышей — к холодной зиме.

Именинники 25 сентября

25 именины у российского актёра Данилы Козловского. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

25 сентября именины у обладателей следующих имён: Алексей

Афанасий

Даниил

Иван

Николай

Семён

Фёдор

Юлиан. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев