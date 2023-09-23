Медведева опубликовала пикантное совместное фото с Туктамышевой в купальниках
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала в соцсети фотографию с коллегой Елизаветой Туктамышевой. На совместном снимке они отдыхают в купальниках.
Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jmedvedevaj
"С лёгким паром", — написала под фото Медведева.
"Банные кошки", — ответила Туктамышева в комментариях.
Ранее Евгения Медведева подтвердила слухи о романе с фигуристом Дмитрием Чигиревым. Девушка пришла с ним на запись программы "Шоу Воли".
Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jmedvedevaj, © t.me / Tuktik_liza