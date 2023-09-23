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23 сентября, 10:58

Медведева опубликовала пикантное совместное фото с Туктамышевой в купальниках

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала в соцсети фотографию с коллегой Елизаветой Туктамышевой. На совместном снимке они отдыхают в купальниках.

Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jmedvedevaj

Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jmedvedevaj

"С лёгким паром", — написала под фото Медведева.

"Банные кошки", — ответила Туктамышева в комментариях.

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Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jmedvedevaj, © t.me / Tuktik_liza

Светлана Оперук
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