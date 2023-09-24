Зонд OSIRIS-REx сбросил на Землю капсулу с собранным на астероиде Бенну грунтом
Капсула, содержащая грунт с астероида Бенну, который был собран зондом OSIRIS-REx, приземлилась в США на полигоне в штате Юта. Прямая трансляция с места событий ведётся на ютуб-канале NASA.
Вход в атмосферу капсулы с зонда OSIRIS-REx и работа с ней на поверхности Земли. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / NASA
"Касание, путешествие длиною в миллионы миль официально завершилось!" — сообщили в ведомстве.
Приземление капсулы случилось в 10:52 по местному времени (17:52 мск). В NASA называют завершение миссии ОSIRIS-REx большим днём в истории. По предварительным данным, в капсуле собрано от 60 до 2000 граммов грунта с поверхности небесного тела.
Упавшую капсулу уже отыскали, теперь изучат содержимое. Уже 25 сентября образцы доставят для изучения в Космический центр имени Джонсона в штате Техас. Открытая демонстрация полученных образцов запланирована на октябрь.
Астероид Бенну, который раньше назывался просто 1999 RQ36, открыли в 1999 году. Небесное тело сближается с нашей планетой каждые шесть лет, его орбитальное расстояние от Солнца всего на 18 миллионов километров больше, чем у Земли. Бенну попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый маленький космический объект, орбиту которого посещал космический аппарат. Учёные полагают, что Бенну откололся от астероида покрупнее примерно два миллиарда лет назад.
Напомним, зонд был запущен ещё в сентябре 2016 года в рамках миссии по забору пробы грунта с поверхности астероида Бенну, который специалисты относят к категории потенциально опасных: шансы на то, что он в следующем веке может столкнуться с Землёй, оцениваются как 1 к 2700. Аппарат достиг небесного тела, имеющего в диаметре примерно 500 метров, в конце 2018 года, осуществил съёмку его поверхности и провёл другие исследования. А OSIRIS-REx завершил свою миссию у астероида Бенну и отправился обратно к Земле в мае 2021 года. После сброса грунта зонд продолжил полёт. Ожидается, что в 2029 году он достигнет околоземного астероида 99942 Апофис и исследует его так же, как и Бенну, но без забора образцов.
Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / NASA