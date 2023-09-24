Зонд OSIRIS-REx сбросил на Землю капсулу с собранным на астероиде Бенну грунтом

Капсула, содержащая грунт с астероида Бенну, который был собран зондом OSIRIS-REx, приземлилась в США на полигоне в штате Юта. Прямая трансляция с места событий ведётся на ютуб-канале NASA.

Вход в атмосферу капсулы с зонда OSIRIS-REx и работа с ней на поверхности Земли. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / NASA

"Касание, путешествие длиною в миллионы миль официально завершилось!" — сообщили в ведомстве.

Приземление капсулы случилось в 10:52 по местному времени (17:52 мск). В NASA называют завершение миссии ОSIRIS-REx большим днём в истории. По предварительным данным, в капсуле собрано от 60 до 2000 граммов грунта с поверхности небесного тела.

Упавшую капсулу уже отыскали, теперь изучат содержимое. Уже 25 сентября образцы доставят для изучения в Космический центр имени Джонсона в штате Техас. Открытая демонстрация полученных образцов запланирована на октябрь.

Астероид ​​Бенну, который раньше назывался просто 1999 RQ36, открыли в 1999 году. Небесное тело сближается с нашей планетой каждые шесть лет, его орбитальное расстояние от Солнца всего на 18 миллионов километров больше, чем у Земли. Бенну попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый маленький космический объект, орбиту которого посещал космический аппарат. Учёные полагают, что Бенну откололся от астероида покрупнее примерно два миллиарда лет назад.