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Всемирный день моря, День свободы от голода, Никита-гусятник: Праздники и приметы 28 сентября

Сегодня, 28 сентября, в России праздник всех, кто так или иначе связан с морем. Также в нашей стране это профессиональный день укротителей энергии атома. А во всём мире отмечается день, посвящённый борьбе с одним смертельно опасным заболеванием.

27 сентября, 21:01
<p>28 сентября отмечается Всемирный день моря. Фото © Freepik / <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/woman-in-bikini-running-with-scarf-on-the-beach_5195382.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wavebreakmedia-micro</a></p>

28 сентября отмечается Всемирный день моря. Фото © Freepik / wavebreakmedia-micro

Всемирный день моря

28 сентября отмечается Всемирный день моря (World Maritime Day), причём для России этот праздник особенный в силу размеров и географического положения нашей страны. Рассказываем о нём:

  • это официальный международный праздник;
  • был учреждён Международной морской организацией;
  • празднуется с 1978 года;
  • отмечается ежегодно в один из дней последней недели сентября;
  • в 2023 году было решено делать это 28 сентября.

Цель Всемирного дня моря — привлечение внимания к проблемам сохранения биологических, природных и рекреационных ресурсов морей для будущих поколений. Также пока остро стоят вопросы безопасности морских перевозок, борьбы с браконьерством, защиты морей от нефтяного загрязнения.

По данным Международной морской организации, каждый день моря во всём мире бороздят около 60 тысяч грузовых судов, на них работают около миллиона моряков. Около 80% глобальной торговли ведётся именно посредством морского транспорта. На нынешний момент это самый эффективный и рентабельный способ международных перевозок товаров. В ООН отмечают, что безопасные и эффективные международные грузоперевозки — залог будущих проектов в области зелёной экономики и устойчивого развития.

Для России Международный день моря — особый праздник, потому что нашу страну омывают 12 морей и одно море-озеро (Каспийское). Вот несколько интересных фактов о морях нашей страны:

  • Азовское — самое мелкое;
  • Балтийское омывает берега девяти стран;
  • Баренцево — самое солёное;
  • море Лаптевых — самое ледяное (почти всё время покрыто льдом);
  • Берингово — самое большое;
  • Охотское может светиться;
  • Чукотское — море перемены дат.

День работника атомной промышленности России

28 сентября — День работника атомной промышленности России. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

28 сентября — День работника атомной промышленности России. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

28 сентября в России отмечается праздник под названием День работника атомной промышленности. Вот несколько фактов о нём:

  • это официальный российский профессиональный праздник;
  • был учреждён указом президента РФ 3 июня 2005 года;
  • отмечается ежегодно 28 сентября, дата не меняется;
  • нерабочим не является, если не выпадает на выходной;
  • приурочен к дате начала "работ по урану" в 1942 году;
  • празднования проходят на предприятиях атомной промышленности и энергетики.

День работника атомной промышленности отмечается 28 сентября, потому что в эту дату в 1942 году председатель Государственного комитета обороны СССР Иосиф Сталин подписал распоряжение ГКО "Об организации работ по урану". Документ предусматривал возобновление работ по изучению возможности использования энергии атома. Приостановленный из-за начала Великой Отечественной войны проект было решено перезапустить, так как стало известно о попытках США и Германии создать ядерное оружие.

Уже в 1944 году были получены первые в Евразии килограммы чистого урана. Через два года в реакторе Ф-1 под руководством Игоря Курчатова была запущена самоподдерживающаяся цепная реакция деления урана. А в 1949 году на Семипалатинском полигоне был успешно испытан первый советский ядерный заряд. Быстро начал развиваться и гражданский сектор атомной промышленности. 26 июня 1954 года в подмосковном Обнинске была запущена первая в мире атомная электростанция (АЭС) мощностью пять мегаватт.

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Сейчас же атомная отрасль России — это комплекс примерно из 350 предприятий и организаций, в которых занято свыше 250 тысяч человек. Наша страна — одна из передовых в этой сфере. В России работают предприятия ядерного топливного цикла, атомного машиностроения, ядерного оружейного комплекса и отраслевые научно-исследовательские институты. А ещё только у нашей страны есть атомный ледокольный флот. Сегодня, в День работника атомной промышленности, чествуют ветеранов и работников этой высокотехнологичной отрасли.

Всемирный день борьбы против бешенства

28 сентября — Всемирный день борьбы против бешенства. Фото © Агентство "Москва"

28 сентября — Всемирный день борьбы против бешенства. Фото © Агентство "Москва"

Также 28 сентября в России и других странах отмечается Всемирный день борьбы с бешенством, который праздником, конечно, не назвать. Вот что это за событие:

  • один из памятных международных дней ООН;
  • был учреждён в 2007 году по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства;
  • отмечается ежегодно 28 сентября, дата не меняется;
  • приурочен к дате смерти микробиолога Луи Пастера, создавшего вакцину от этой болезни;
  • в этот день проводятся информационные кампании, конференции по теме борьбы с бешенством.

Бешенство ― это смертельно опасное инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом Rabies virus. Развивается оно после укуса или из-за попадания слюны больного животного. У человека возбуждаются двигательные центры, начинаются судороги мышц глотки и дыхательных путей, развивается паралич, поражается мозг — и всё это приводит к смерти.

Основные источники инфекции для человека — собаки (99% случаев), в первую очередь безнадзорные. Среди диких животных особо опасны лисы, волки, енотовидные собаки. Возможно также заражение от крыс, свиней, коров, коз, ежей. Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти. Гибель человека можно предотвратить с помощью вакцины. Научные исследования указывают на то, что массовые кампании вакцинации собак могут сформировать стадный иммунитет против бешенства и это снизит риск заражения людей.

Что делать для борьбы с бешенством

  • Всех домашних и служебных животных регистрировать в ветеринарных учреждениях.
  • Ежегодно проводить профилактическую вакцинацию от бешенства собак и кошек.
  • Собак выводить на улицу только на поводке и в наморднике.
  • Не допускать общения домашних животных с дикими или безнадзорными животными.
  • Держаться подальше от животных с неадекватным поведением, сообщать о них ветслужбам.
  • Немедленно изолировать домашних животных, если их поведение стало агрессивным.
  • Если животное укусило или на вас попала его слюна — нужно немедленно обратиться за медицинской помощью (через несколько часов будет поздно).

День свободы от голода

28 сентября — День свободы от голода. Фото © УКГВ / Меридит Кохут

28 сентября — День свободы от голода. Фото © УКГВ / Меридит Кохут

Ещё одно событие, которое трудно назвать праздником, также отмечается в России и за рубежом 28 сентября — День свободы от голода (Freedom from Hunger Day). Рассказываем о нём:

  • это международный неофициальный памятный день;
  • отмечается каждый год 28 сентября, дата не меняется;
  • учреждён благотворительной организацией Freedom from Hunger;
  • цель — повышение осведомлённости жителей планеты о проблеме голода в бедных странах.

По данным ООН, в 2022 году количество голодающих в мире достигло четверти миллиарда человек — и это самый высокий показатель за последнее время. Ещё 35 миллионов человек находятся на грани голода. Как и во всех кризисных ситуациях, больше всего страдают женщины и дети. Среди причин массового голода — вооружённые конфликты и изменения климата, засухи.

День свободы от голода отмечается с 2006 года 28 сентября по инициативе международной благотворительной организации Freedom from Hunger, штаб-квартира которой находится в США. Она работает в странах, где есть угроза массового голода. Среди них Бенин, Боливия, Буркина-Фасо, Эквадор, Гана, Гватемала, Гаити и другие. В этот день организация стремится охватить как можно больше жителей планеты информацией о проблеме нехватки пищи в бедных странах. На сайте ООН приводят цитату из выступления Мартина Лютера Кинга: "В современную эпоху голод совершенно излишен: в мире нет недостатка в ресурсах, но есть дефицит человеческой воли".

Приметы 28 сентября

Никита-гусятник

28 сентября Русская православная церковь чтит память святого великомученика Никиты Готфского, жившего в IV веке. По происхождению он был готф, родился и жил на берегах Дуная. Участвовал в распространении христианства среди своих соплеменников. Во время правления Атанариха, который был язычником и устраивал гонения на христиан, Никита был взят под стражу и подвергнут пыткам. Несмотря на страдания, от Христа он не отказался и был сожжён в Бессарабии. Согласно житию, огонь не опалил тело святого. Похоронил его друг, и у гробницы стали совершаться чудеса и исцеления.

Православные праздники в сентябре: Церковный календарь – 2023

Православные праздники в сентябре: Церковный календарь – 2023

На Руси же, как водилось, церковный праздник превратили в народный. Он получил название Никита-гусятник в честь святого и традиции с этого дня начинать убой гусей для заготовки мяса на зиму и продажи излишков. К святому Никите в этот день обращались с просьбой, чтобы домашняя птица была здорова и росла хорошо. Был и языческий обряд: тушку самого упитанного гуся бросали в водоём, чтобы задобрить водяного. День считался подходящим для отправки в путь, а вот для лени и посиделок дома не подходил. Также считалось, что на Никиту-гусятника хорошо охотиться — добыча будет богатой.

Погодные приметы на 28 сентября

  • Гуси на юг улетают — к холодам.
  • Тёплая и ясная погода — к скорым дождям.
  • Птицы прячут клюв под крыло — жди скорой зимы.
  • Много муравейников — к холодной зиме.
  • Утки часто ныряют на пруду — к слякоти.

Именинники 28 сентября

28 сентября именины у российской актрисы Людмилы Артемьевой. Фото © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

28 сентября именины у российской актрисы Людмилы Артемьевой. Фото © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Сегодня, 28 сентября, именины могут отмечать обладатели следующих имён:

  • Андрей
  • Валериан
  • Герасим
  • Григорий
  • Дмитрий
  • Иоанн (Иван)
  • Игнатий
  • Иосиф
  • Леонид
  • Людмила
  • Макар
  • Максим
  • Мария.

Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы
Вадим Андреев
Вадим Андреев

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