Софи Лорен получила перелом бедра и прооперирована в Женеве
Cофи Лорен. Обложка © ТАСС / Invision / AP / Jordan Strauss
Знаменитая итальянская актриса Софи Лорен была госпитализирована в Женеве и перенесла операцию. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
По информации издания, утром 24 сентября артистка, которой 20 сентября исполнилось 89 лет, упала у себя дома и повредила бедро. Операция прошла успешно, сейчас звезде необходим период покоя с последующей реабилитацией. Ей помогают сыновья Эдоардо и Карло.
В связи с произошедшим актрисе пришлось отложить поездку в Бари 26 сентября. Планировалось, что она получит звание почётного гражданина города и откроет четвёртый ресторан в Италии, носящий её имя. Три других находятся в Милане, Флоренции и аэропорту Фьюмичино.
А в 2020 году на Софи Лорен обрушился потолок собственного дома. Актриса получила лёгкие травмы, но сильно испугалась.