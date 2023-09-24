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24 сентября, 20:34

Софи Лорен получила перелом бедра и прооперирована в Женеве

<p>Cофи Лорен. Обложка © ТАСС / Invision / AP / Jordan Strauss</p>

Cофи Лорен. Обложка © ТАСС / Invision / AP / Jordan Strauss

Знаменитая итальянская актриса Софи Лорен была госпитализирована в Женеве и перенесла операцию. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

По информации издания, утром 24 сентября артистка, которой 20 сентября исполнилось 89 лет, упала у себя дома и повредила бедро. Операция прошла успешно, сейчас звезде необходим период покоя с последующей реабилитацией. Ей помогают сыновья Эдоардо и Карло.

В связи с произошедшим актрисе пришлось отложить поездку в Бари 26 сентября. Планировалось, что она получит звание почётного гражданина города и откроет четвёртый ресторан в Италии, носящий её имя. Три других находятся в Милане, Флоренции и аэропорту Фьюмичино.

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А в 2020 году на Софи Лорен обрушился потолок собственного дома. Актриса получила лёгкие травмы, но сильно испугалась.

Лариса Сафронова
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