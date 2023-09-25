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25 сентября, 09:41

МВД Приднестровья опубликовало фото обломков упавшей ракеты С-300

<p>Обломки упавшей в селе Кицканы ракеты опасности не представляют. Фото © МВД Приднестровья </p>

Обломки упавшей в селе Кицканы ракеты опасности не представляют. Фото © МВД Приднестровья

МВД Приднестровской Молдавской Республики опубликовало фото обломков ракеты С-300, которая сегодня ночью упала в селе Кицканы, в десяти километрах от Тирасполя. На месте по-прежнему работают сапёры, правоохранительные органы и военные наблюдатели совместных миротворческих сил.

Упавшая в селе Кицканы ракета довольно старая, образца 1968 года. Фото © МВД Приднестровья

Упавшая в селе Кицканы ракета довольно старая, образца 1968 года. Фото © МВД Приднестровья

"Обнаруженная часть ракеты на месте была изучена. По данным сапёров, прямой опасности она не представляет", информирует пресс-служба ведомства.

Местных жителей призывают не поддаваться панике. Ситуация находится под контролем, заверили в Приднестровье.

Местных жителей призывают не поддаваться панике из-за упавшей ракеты. Фото © МВД Приднестровья

Местных жителей призывают не поддаваться панике из-за упавшей ракеты. Фото © МВД Приднестровья

О том, что в приднестровском селе упали обломки ракеты С-300, стало известно утром в понедельник. По словам сопредседателя Объединённой контрольной комиссии от непризнанной республики Олега Белякова, перед этим в небе был слышен сильный взрыв.

Марина Калегина
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