МВД Приднестровья опубликовало фото обломков упавшей ракеты С-300

МВД Приднестровской Молдавской Республики опубликовало фото обломков ракеты С-300, которая сегодня ночью упала в селе Кицканы, в десяти километрах от Тирасполя. На месте по-прежнему работают сапёры, правоохранительные органы и военные наблюдатели совместных миротворческих сил.

Упавшая в селе Кицканы ракета довольно старая, образца 1968 года. Фото © МВД Приднестровья

"Обнаруженная часть ракеты на месте была изучена. По данным сапёров, прямой опасности она не представляет", — информирует пресс-служба ведомства.

Местных жителей призывают не поддаваться панике. Ситуация находится под контролем, заверили в Приднестровье.

Местных жителей призывают не поддаваться панике из-за упавшей ракеты. Фото © МВД Приднестровья