В приднестровском селе упали обломки ракеты С-300

В приднестровском селе Кицканы — в десяти километрах от Тирасполя — нашли обломки ракеты С-300, сообщил сопредседатель Объединённой контрольной комиссии от непризнанной республики Олег Беляков. По его словам, перед этим в небе был слышен сильный взрыв.

"Двадцать пятого сентября в 00:54 над территорией Приднестровья прозвучал достаточно серьёзный взрыв. Это сильно взбудоражило население, проживающее в районе населённого пункта Кицканы. Обломки ракеты упали на территории Приднестровья в зоне безопасности в селе Кицканы по улице Юности", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Собеседник агентства добавил, что на место выехали сапёры, правоохранительные органы и военные наблюдатели совместных миротворческих сил. Территорию оцепили. По его словам, боевая часть лежит на территории дворового владения — в огороде.

"На ней есть элементы сохранившейся маркировки, по которым удалось установить, что эта ракета образца 1968 года", — отметил Беляков.