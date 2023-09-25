Новый комплекс переработки нефти в Омске увеличит производство топлива

На Омском НПЗ "Газпром нефти" заработал новый комплекс первичной переработки нефти. Ежегодно он будет перерабатывать больше 9 млн тонн нефти для выпуска бензина, дизтоплива и авиационного керосина. Благодаря системам цифрового управления комплекс может работать в различных режимах, гибко регулируя производство в зависимости от сезонного спроса.

Помимо увеличения производства комплекс позволит позаботиться об экологии: современное производство заменит сразу шесть установок предыдущего поколения, экологические параметры будут контролировать роботы-датчики автоматизированной системы мониторинга воздуха, которые в онлайн-режиме передают данные в Росприроднадзор.

Запустили комплекс министр энергетики РФ Николай Шульгинов, полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, генеральный директор "Газпром нефти" Александр Дюков и губернатор Омской области Виталий Хоценко.

"Мы запустили самую современную установку первичной переработки, которая обеспечит стабильную поставку сырья для дальнейшей переработки. Министерство энергетики поддерживает модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Эта программа увеличивает выход светлых нефтепродуктов, повышает надёжность и стабильность поставок топлива", — отметил Шульгинов.