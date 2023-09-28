Американские пауки: Сколько танковых дивизий Аbrams для армии Украины сформируют США Какую опасность несут поставки американских танков Аbrams для ВСУ и что они могут изменить на поле боя. 27 сентября, 22:40 Какую опасность несут поставки американских танков Аbrams для спецоперации на Украине Обложка © Shutterstock

Урановые снаряды вместо брони

Американцы начали поставлять свои танки Киеву. По разным данным, Пентагон может попытаться развернуть на Украине примерно 13 танковых батальонов.

Отказавшись от урановой брони, США решили разменять её в танках Аbrams на урановые снаряды. Что в западной идеологии "войны до последнего украинца" становится логичным вариантом обезлюживания территории Украины. К настоящему времени Киев получил менее половины от обещанной партии из 31 танка M1 Аbrams, напоминает The Washington Post, ссылаясь на украинских военных. Неделей ранее Пентагон заявил о выделении нового пакета военной помощи на $175 миллионов, который включает 120-миллиметровые снаряды с обеднённым ураном для танков Аbrams.

Всего Пентагон намеревается обучить около 1,7 тысячи украинских солдат. Фото © Getty Images / Pete Kiehart

Напомним, в июле текущего года американцы отказались отправлять Киеву более современную модель "Абрамсов" — M1A2, которая имеют броню с пластинами из обеднённого урана, оставив в приоритете M1.

Если учесть то, что обеднённый уран является побочным продуктом любой атомной промышленности и состоит в основном из изотопа урана-238 (на 99,27%) плюс уран-235 и в незначительном количестве уран-234. Это один из самых тяжёлых элементов на планете и производится из низкоактивных радиоактивных отходов, оставшихся от производства ядерного топлива или ядерных боеголовок, что делает его доступным для производства в больших количествах.

Характеристика танка M1 Аbrams

Танк M1 Abrams является одним из наиболее известных боевых танков в мире. Он был разработан и производится в США с 1980 года и широко используется в армиях нескольких стран. M1 Abrams оснащён гладкоствольной 120-мм пушкой, которая может стрелять различными типами снарядов, включая противоброневые снаряды и кумулятивные снаряды. Также танк имеет коаксиальный пулемёт калибра 7,62 мм и пулемёт калибра 12,7 мм на командирской башне. Несмотря на крепкую броню M1 Abrams всё же может быть уязвимым для современных противотанковых ракет и других средств поражения.

Танк оснащён газотурбинным двигателем мощностью около 1500 лошадиных сил, что развивать скорость 70 км/ч на дороге и преодолевать сложные препятствия. Экипаж машины предусматривает четыре человека, включая командира, стрелка, заряжающего и водителя. Abrams также оснащены передовыми системами управления огнём и связи. В комплект M1 Аbrams входят передовые системами ночного видения, защиты от ракет и снарядов, а также системы наведения и контроля огня. Однако многое зависит от последних модификаций.

Несмотря на свою мощь и эффективность, у танка M1 Abrams есть и некоторые недостатки. В первую очередь, его подводят на поле боя вес и габариты — от 54 до 66,8 тонны, создавая проблемы при транспортировке и размещении в ограниченных пространствах, затрудняя его передвижение. Предстоящий сезон дождей и грязь могут повлиять на сцепление с дорогой и затруднить быстрое и эффективное маневрирование этих машин.

Подготовка экипажей

Подготовка танковых экипажей ВСУ и специалистов по обслуживанию и ремонту на учебных танках Abrams началась в середине мая на полигоне Графенвёр в Германии. Всего Пентагон намеревается обучить около 1,7 тысячи украинских солдат, то есть из расчёта, что на один танк потребуется четыре человека, могут быть сформированы экипажи для 13 танковых батальонов.

— 31 танк — это наш штатный танковый батальон. Их не удастся размазать по всей линии фронта, скорее всего, будет выбрано Запорожское направление. Отправка этих танков в атаку станет лёгкой добычей для ВС РФ, — считает капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин. — Попытка работать танковыми батальонами из засады или с закрытых позиций будет разбита "Ланцетами", которые летают стаями.

Через 2–3 недели на Украине начнутся дожди и этот очень тяжёлый, почти 60-тонный танк будет вязнуть в полях с чернозёмом, напоминает эксперт. "Абрамсы" — газотурбинные, работают только на авиационном топливе, в результате потребляют его в больших количествах, в отличие от наших Т-80, которые работают на всех видах топлива. Высокий расход топлива и частая заправка и могут стать проблемой в длительных боевых операциях.

Где США возьмут машины для 13 танковых батальонов M1 Аbrams

— Каждый батальон танков требует качественного обслуживания и выполнения регламентных работ, то есть ещё 50 человек для проведения ремонта. Потому что M1 Аbrams — очень капризные. Нужно не забывать, что во время визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Нью-Йорк обсуждалось производство оружия на территории Украины. Поэтому вполне возможно, что речь идёт о сборке танков. Американцы будут доставлять туда комплекты, которые будут собирать и использовать в боевых действиях ВСУ. Здесь эти экипажи и могут пригодиться, — говорит военный эксперт Юрий Кнутов.

"Абрамсы" — газотурбинные, работают только на авиационном топливе, в результате потребляют его в больших количествах, в отличие от наших Т-80, которые работают на всех видах топлива. Фото © Shutterstock

По его словам, даже 30 машин могут сыграть роль на узком участке, если правильно выстроить операцию. А если действительно будут предоставлены танки для обученного экипажа, которые будут исчисляться сотнями, то можно говорить, что их применение будет более активным. Но нужно не забывать, что Армия России также отслеживает места сборки, производства, складирования такой техники и успешно по ним "работает".

Авторы Дмитрий Шестопалов