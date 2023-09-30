Найден гениальный лайфхак, как правильно чистить душ: нужна только зубная щётка
Жить в чистоте — нормальное желание любого человека. Но мало просто хотеть этого, нужно воплощать на практике. Порой мы убираемся не так уж и хорошо. Особенно когда дело доходит до душевой кабины.
К уборке ванной комнаты нужно подходить с умом. Если у вас есть душевая кабина, главная проблема — почистить стеклянную дверцу и перегородку. Для этого часто используют неподходящие средства. Лучше так не делать.
Средства для очистки стёкол оставляют разводы. Фото © Pexels / Karolina Grabowska
После использования обычных чистящих средств дверца и перегородка выглядят даже хуже, чем до уборки. Они оставляют разводы и в итоге могут повредить стекло. Чтобы ваш душ сиял от чистоты, специалисты советуют пойти другим путём.
"Почистить душ — задача не из лёгких, особенно если есть мыльные разводы и известь. Многие думают, что обычные чистящие средства, такие как отбеливатель и влажные салфетки, хорошо очищают стекло. Это заблуждение", — объясняет Джон Каттс, эксперт клининга.
От чего стоит отказаться, когда моете душ
Очистители в виде крема больше подойдут для металла. Фото © Pexels / Karolina Grabowska
1. Кремообразные очистители. Оставляют разводы, больше подходят для очистки металла.
2. Жёсткие губки. Оставляют царапины.
3. Отбеливатели. Подходят для очистки пола душа от грязи и бактерий, но стекло могут повредить.
4. Очистители на основе аммиака. Делают стекло мутным, повреждают уплотнитель.
Что использовать при очистке душа и зачем нужна зубная паста
Зубная паста — для труднодоступных мест. Фото © Unsplash / Roman Marchenko
1. Белый уксус с лимонным соком. Выжмите сок в водный раствор уксуса. Возьмите влажную тряпку из микрофибры. Очистите стекло круговыми движениями. Ополосните водой.
2. Соль. Убирает известковые отложения жёсткой воды. Для усиления эффекта насыпьте немного соли на разрез лимона и потрите им в нужном месте.
3. Средство для мытья посуды. Нанесите немного на мягкую губку и протрите стекло круговыми движениями. Обязательно смойте средство чистой водой, чтобы не осталось разводов.
4. Зубная паста. Поможет убрать мыльные разводы из труднодоступных мест. Используйте старую зубную щётку.
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