Найден гениальный лайфхак, как правильно чистить душ: нужна только зубная щётка

К уборке ванной комнаты нужно подходить с умом. Если у вас есть душевая кабина, главная проблема — почистить стеклянную дверцу и перегородку. Для этого часто используют неподходящие средства. Лучше так не делать.

После использования обычных чистящих средств дверца и перегородка выглядят даже хуже, чем до уборки. Они оставляют разводы и в итоге могут повредить стекло. Чтобы ваш душ сиял от чистоты, специалисты советуют пойти другим путём.

"Почистить душ — задача не из лёгких, особенно если есть мыльные разводы и известь. Многие думают, что обычные чистящие средства, такие как отбеливатель и влажные салфетки, хорошо очищают стекло. Это заблуждение", — объясняет Джон Каттс, эксперт клининга.

От чего стоит отказаться, когда моете душ

Очистители в виде крема больше подойдут для металла. Фото © Pexels / Karolina Grabowska

3. Отбеливатели. Подходят для очистки пола душа от грязи и бактерий, но стекло могут повредить.

1. Кремообразные очистители. Оставляют разводы, больше подходят для очистки металла.

Что использовать при очистке душа и зачем нужна зубная паста

1. Белый уксус с лимонным соком. Выжмите сок в водный раствор уксуса. Возьмите влажную тряпку из микрофибры. Очистите стекло круговыми движениями. Ополосните водой.

2. Соль. Убирает известковые отложения жёсткой воды. Для усиления эффекта насыпьте немного соли на разрез лимона и потрите им в нужном месте.

3. Средство для мытья посуды. Нанесите немного на мягкую губку и протрите стекло круговыми движениями. Обязательно смойте средство чистой водой, чтобы не осталось разводов.

4. Зубная паста. Поможет убрать мыльные разводы из труднодоступных мест. Используйте старую зубную щётку.