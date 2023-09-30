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30 сентября, 14:00

Найден гениальный лайфхак, как правильно чистить душ: нужна только зубная щётка

Жить в чистоте — нормальное желание любого человека. Но мало просто хотеть этого, нужно воплощать на практике. Порой мы убираемся не так уж и хорошо. Особенно когда дело доходит до душевой кабины.

К уборке ванной комнаты нужно подходить с умом. Если у вас есть душевая кабина, главная проблема — почистить стеклянную дверцу и перегородку. Для этого часто используют неподходящие средства. Лучше так не делать.

Средства для очистки стёкол оставляют разводы. Фото © Pexels / Karolina Grabowska

Средства для очистки стёкол оставляют разводы. Фото © Pexels / Karolina Grabowska

После использования обычных чистящих средств дверца и перегородка выглядят даже хуже, чем до уборки. Они оставляют разводы и в итоге могут повредить стекло. Чтобы ваш душ сиял от чистоты, специалисты советуют пойти другим путём.

"Почистить душ — задача не из лёгких, особенно если есть мыльные разводы и известь. Многие думают, что обычные чистящие средства, такие как отбеливатель и влажные салфетки, хорошо очищают стекло. Это заблуждение", объясняет Джон Каттс, эксперт клининга.

От чего стоит отказаться, когда моете душ

Очистители в виде крема больше подойдут для металла. Фото © Pexels / Karolina Grabowska

Очистители в виде крема больше подойдут для металла. Фото © Pexels / Karolina Grabowska

1. Кремообразные очистители. Оставляют разводы, больше подходят для очистки металла.

2. Жёсткие губки. Оставляют царапины.

3. Отбеливатели. Подходят для очистки пола душа от грязи и бактерий, но стекло могут повредить.

4. Очистители на основе аммиака. Делают стекло мутным, повреждают уплотнитель.

Что использовать при очистке душа и зачем нужна зубная паста

Зубная паста — для труднодоступных мест. Фото © Unsplash / Roman Marchenko

Зубная паста — для труднодоступных мест. Фото © Unsplash / Roman Marchenko

1. Белый уксус с лимонным соком. Выжмите сок в водный раствор уксуса. Возьмите влажную тряпку из микрофибры. Очистите стекло круговыми движениями. Ополосните водой.

2. Соль. Убирает известковые отложения жёсткой воды. Для усиления эффекта насыпьте немного соли на разрез лимона и потрите им в нужном месте.

3. Средство для мытья посуды. Нанесите немного на мягкую губку и протрите стекло круговыми движениями. Обязательно смойте средство чистой водой, чтобы не осталось разводов.

4. Зубная паста. Поможет убрать мыльные разводы из труднодоступных мест. Используйте старую зубную щётку.

Еда, которая убивает: Вся правда о сверхобработанных продуктах — что это, почему нельзя и чем заменить

Еда, которая убивает: Вся правда о сверхобработанных продуктах — что это, почему нельзя и чем заменить

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Семен Хафизов
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