Рабочий показал воронку и обломки упавшего в поле под Саратовом дрона ВСУ
Рабочий сельхозпредприятия наткнулся на обломки дрона ВСУ в поле под Саратовом
В Саратовской области местный житель обнаружил в поле обломки украинского беспилотника, который, предположительно, летел в сторону военного аэродрома в Энгельсе. SHOT публикует видео с места.
В Саратовской области найдены обломки дрона ВСУ. Видео © t.me / SHOT
Упавший дрон был найден рабочим сельскохозяйственного предприятия вблизи деревни Кленовые Вершины в Калининском районе. На кадрах видна большая воронка от падения аппарата, а также вокруг разбросаны детали и остатки корпуса БПЛА.
"Прилетел дрон. Вот такая ямка, какие-то двигатели. Такая канавка. Вот это вспахал он..." — говорит за кадром автор ролика.
По предварительной информации, это беспилотник самолëтного типа с размахом крыльев почти в три метра. Пострадавших и разрушений нет.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник уничтожен утром 26 сентября над территорией Курской области. Всё произошло около 05:30. Работали дежурные средства ПВО.
t.me / SHOT