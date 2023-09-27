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27 сентября, 06:23

Рабочий показал воронку и обломки упавшего в поле под Саратовом дрона ВСУ

Рабочий сельхозпредприятия наткнулся на обломки дрона ВСУ в поле под Саратовом

В Саратовской области местный житель обнаружил в поле обломки украинского беспилотника, который, предположительно, летел в сторону военного аэродрома в Энгельсе. SHOT публикует видео с места.

В Саратовской области найдены обломки дрона ВСУ. Видео © t.me / SHOT

Упавший дрон был найден рабочим сельскохозяйственного предприятия вблизи деревни Кленовые Вершины в Калининском районе. На кадрах видна большая воронка от падения аппарата, а также вокруг разбросаны детали и остатки корпуса БПЛА.

"Прилетел дрон. Вот такая ямка, какие-то двигатели. Такая канавка. Вот это вспахал он..." — говорит за кадром автор ролика.

По предварительной информации, это беспилотник самолëтного типа с размахом крыльев почти в три метра. Пострадавших и разрушений нет.

Два украинских дрона сбиты на подлёте к топливному хранилищу в Брянской области

Два украинских дрона сбиты на подлёте к топливному хранилищу в Брянской области

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник уничтожен утром 26 сентября над территорией Курской области. Всё произошло около 05:30. Работали дежурные средства ПВО.

Обложка ©

t.me / SHOT

Татьяна Миссуми
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