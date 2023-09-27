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27 сентября, 10:34

Директрису школы, оправданную по делу о заказном убийстве жены депутата, ждёт новый суд

В Москве суд повторно рассмотрит дело директора школы, "заказавшей" соперницу

<p>Директор частной школы "Русский Гарвард" Василиса Маслова. Обложка © YouTube<a href="https://www.youtube.com/watch?v=o0_rgZZdq8Q&feature=youtu.be" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>/ <a href="https://www.youtube.com/watch?v=o0_rgZZdq8Q" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Московское творческое объединение "Сириус"</a></p>

Директор частной школы "Русский Гарвард" Василиса Маслова. Обложка © YouTube / Московское творческое объединение "Сириус"

В Гагаринский суд Москвы поступило для повторного рассмотрения дело директрисы частной московской школы "Русский Гарвард" Василисы Масловой, которую ранее оправдали по делу об организации убийства супруги своего любовника. Предварительные слушания пройдут 2 октября.

"Уголовное дело поступило в суд для повторного рассмотрения в ином составе присяжных заседателей", — приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы суда.

По данным следствия, в январе 2020 года Маслова решила избавиться от супруги московского муниципального депутата Михаила Хананашвили из-за ревности. С парламентарием женщина длительное время состояла в отношениях. Для реализации коварного плана директриса обратилась к двум своим бывшим ученикам. В итоге жене Хананашвили нанесли ножевые ранения, но благодаря помощи медиков женщина выжила. По итогам процесса присяжные оправдали Маслову и одного из её сообщников, второму вынесли обвинительный приговор.

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Наталья Исакова
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