Директрису школы, оправданную по делу о заказном убийстве жены депутата, ждёт новый суд

В Гагаринский суд Москвы поступило для повторного рассмотрения дело директрисы частной московской школы "Русский Гарвард" Василисы Масловой, которую ранее оправдали по делу об организации убийства супруги своего любовника. Предварительные слушания пройдут 2 октября.

По данным следствия, в январе 2020 года Маслова решила избавиться от супруги московского муниципального депутата Михаила Хананашвили из-за ревности. С парламентарием женщина длительное время состояла в отношениях. Для реализации коварного плана директриса обратилась к двум своим бывшим ученикам. В итоге жене Хананашвили нанесли ножевые ранения, но благодаря помощи медиков женщина выжила. По итогам процесса присяжные оправдали Маслову и одного из её сообщников, второму вынесли обвинительный приговор.