Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Айта", за который вступился глава Якутии

Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма "Айта" режиссёра Степана Бурнашёва, который стал самой кассовой якутской лентой в истории.

"Прокатное удостоверение отозвано в соответствии с приказом от 25.09.2023", — указано в реестре прокатных удостоверений.

"Айта" — это история полицейского, который руководит отделением в небольшом якутском поселении. Там после вечеринки с одноклассниками погибает девочка по имени Айта, оставив записку с именем человека. Местные жители хотят устроить над ним самосуд, но полицейский намерен докопаться до правды.