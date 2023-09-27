Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Айта", за который вступился глава Якутии
Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма "Айта"
Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма "Айта" режиссёра Степана Бурнашёва, который стал самой кассовой якутской лентой в истории.
"Прокатное удостоверение отозвано в соответствии с приказом от 25.09.2023", — указано в реестре прокатных удостоверений.
"Айта" — это история полицейского, который руководит отделением в небольшом якутском поселении. Там после вечеринки с одноклассниками погибает девочка по имени Айта, оставив записку с именем человека. Местные жители хотят устроить над ним самосуд, но полицейский намерен докопаться до правды.
Лента Бурнашёва была убрана из российских видеосервисов по требованию Роскомнадзора, который увидел в картине продвижение идей национального неравенства. В немилость попал ещё один якутский фильм — "Кандидат", ему отказали в выдаче прокатного удостоверения из-за ЛГБТ-пропаганды: один из главных героев картины — переодетый в женщину мужчина. Ранее в защиту фильмов выступил глава Якутии Айсен Николаев. Он подчеркнул, что якутские кинодеятели не стали бы снимать кино про нетрадиционные ценности или национализм.
“Айта”, режиссёр Степан Бурнашев, Шабан Муслимов, сценаристы Степан Бурнашев, Светланна Таайко / kino-teatr.ru