Регион

Уведомления отключены

27 сентября, 12:07

Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Айта", за который вступился глава Якутии

Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма "Айта"

Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма "Айта" режиссёра Степана Бурнашёва, который стал самой кассовой якутской лентой в истории.

"Прокатное удостоверение отозвано в соответствии с приказом от 25.09.2023", — указано в реестре прокатных удостоверений.

"Айта" — это история полицейского, который руководит отделением в небольшом якутском поселении. Там после вечеринки с одноклассниками погибает девочка по имени Айта, оставив записку с именем человека. Местные жители хотят устроить над ним самосуд, но полицейский намерен докопаться до правды.

Лента Бурнашёва была убрана из российских видеосервисов по требованию Роскомнадзора, который увидел в картине продвижение идей национального неравенства. В немилость попал ещё один якутский фильм — "Кандидат", ему отказали в выдаче прокатного удостоверения из-за ЛГБТ-пропаганды: один из главных героев картины — переодетый в женщину мужчина. Ранее в защиту фильмов выступил глава Якутии Айсен Николаев. Он подчеркнул, что якутские кинодеятели не стали бы снимать кино про нетрадиционные ценности или национализм.

Обложка ©

“Айта”, режиссёр Степан Бурнашев, Шабан Муслимов, сценаристы Степан Бурнашев, Светланна Таайко / kino-teatr.ru

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Минкульт РФ
  • Культура
  • Саха (Якутия), Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров