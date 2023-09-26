Глава Якутии сравнил забаненный за "ЛГБТ-героя" фильм Шадрина с "Джентльменами удачи"

Глава Якутии Айсен Николаев выступил в защиту запрещённых к прокату фильмов "Кандидат" и "Айта", снятых местными режиссёрами Дмитрием Шадриным и Степаном Бурнашевым. На передаче "Прямой эфир" на НВК "Саха" он заявил, что якутские кинодеятели не стали бы снимать кино про нетрадиционные ценности или национализм.

"Никаких фильмов про нетрадиционные ценности или национализм наши режиссёры не могут снять. Законы можно трактовать по-разному, но если запрещать фильм "Кандидат", то завтра надо запрещать и "Джентльмены удачи" или "Здравствуйте, я ваша тётя", — сказал глава региона.

Он добавил, что хорошо знаком и с Бурнашевым, и с Шадриным, и обещал оказать им помощь с получением прокатного удостоверения для их картин. Николаев отметил, что им требуется быть внимательнее и избегать ошибок, а республика своих в беде не бросит.

Фильму Шадрина "Кандидат" отказали в выдаче прокатного удостоверения из-за ЛГБТ-пропаганды: один из главных героев картины — переодетый в женщину мужчина. А фильм "Айта" Бурнашева был убран по требованию Роскомнадзора из российских видеосервисов из-за продвижения идей национального неравенства.