"Зачем двигаться назад?": Набиуллина выступила против китайского пути для России

Китайская финансовая модель развития, где рынок юаня разделён на внешний и внутренний, не подойдёт для России. Об этом заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Подобная стратегия, как она подчеркнула, приведёт к управляемому курсу и множественности процентных ставок. Кроме того, в течение последних нескольких десятилетий Пекин пытался либерализовать движение капитала и финансовые рынки, а российская сторона уже прошла этот путь и не нуждается в его повторении.

"Зачем нам двигаться назад, я не понимаю", — приводит "Интерфакс" слова Набиуллиной.