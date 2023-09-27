"Зачем двигаться назад?": Набиуллина выступила против китайского пути для России
Набиуллина: Китайская модель развития финрынка не подойдёт для России
Китайская финансовая модель развития, где рынок юаня разделён на внешний и внутренний, не подойдёт для России. Об этом заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
Подобная стратегия, как она подчеркнула, приведёт к управляемому курсу и множественности процентных ставок. Кроме того, в течение последних нескольких десятилетий Пекин пытался либерализовать движение капитала и финансовые рынки, а российская сторона уже прошла этот путь и не нуждается в его повторении.
"Зачем нам двигаться назад, я не понимаю", — приводит "Интерфакс" слова Набиуллиной.
Напомним, на днях глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников предложил стабилизировать курс рубля и решить проблему высокой инфляции в стране с помощью опыта Китая, где рынок юаня разделён на внешний и внутренний, но речь не идёт о двух курсах национальной валюты.
VK / Банк России