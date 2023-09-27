В Минэкономразвития рассказали, насколько выросла экономика России за восемь месяцев

Более высокий прирост ВВП России показывал в августе 2023 года — 5,2% против 5,1% в июле. Во втором квартале этот показатель вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, тогда как в I квартале было зафиксировано снижение на 1,8%. Согласно обновлённому прогнозу аналитиков, в 2023 году рост ВВП России ожидается на уровне 2,8%, в 2024–2025 годах — 2,3%, в 2026 году — 2,2%.