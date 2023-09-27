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27 сентября, 17:43

В Минэкономразвития рассказали, насколько выросла экономика России за восемь месяцев

Минэкономразвития: ВВП России по итогам восьми месяцев 2023 года составил 2,5%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам восьми месяцев текущего года составил 2,5% в годовом выражении. Это следует из данных, представленных Минэкономразвития.

Более высокий прирост ВВП России показывал в августе 2023 года — 5,2% против 5,1% в июле. Во втором квартале этот показатель вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, тогда как в I квартале было зафиксировано снижение на 1,8%. Согласно обновлённому прогнозу аналитиков, в 2023 году рост ВВП России ожидается на уровне 2,8%, в 2024–2025 годах — 2,3%, в 2026 году — 2,2%.

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Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила против китайского пути для нашей страны. Подобная стратегия, где рынок национальной валюты разделён на внешний и внутренний, как она подчеркнула, приведёт к управляемому курсу и множественности процентных ставок.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Наталья Исакова
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