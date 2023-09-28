"Вынесли из кабинета": Заговорила ещё одна жертва ульяновских рейдеров

Татьяна Платонова — владелец фабрики по производству дверей — стала ещё одной жертвой рейдерского захвата мебельного производства в Ульяновской области. Предпринимательница не может попасть на предприятие, которое ей принадлежит, и забрать своё имущество: станки, инструменты, материалы и готовую продукцию.

Татьяна Платонова — ещё одна жертва ульяновских рейдеров под руководством Елены Хотовицкой. Видео © LIFE

Как рассказала Лайфу сама Платонова, пока длился корпоративный спор между двумя владельцами фабрики "Добрый стиль – мебель" Сергеем Смирновым и Еленой Хотовицкой работа предприятия фактически была остановлена. Новая хозяйка фирмы сама заблокировала расчётные счета компании, поэтому ни закупка материалов, ни отгрузка мебели была невозможна. Когда поставщики и дилеры попросили проводить операции по расчётному счёту через фирму Платоновой, та согласилась помочь. Вскоре клиенты предложили ей производить и мягкую мебель, чем и занялось её предприятие. Но спустя время к ней пожаловали гости в масках — физически крепкие мужчины, которые буквально вынесли её из кабинета. Больше попасть на территорию предприятия она не может.

Пока они со Смирновым два года спорили, когда она сама лично заблокировала работу своего предприятия, что я сделала: всех дилеров взяла, они сами приезжали, я никому не отказывала — нужно было, значит, мы заключали договоры. Сказали, Татьяна Владимировна, нам нужна мебель, иначе вы понимаете, что, пока они спорят, вся фабрика просто уйдёт в банкротство Татьяна Платонова

Татьяне Платоновой удалось добиться возбуждения уголовного дела о хищении имущества. Но через неделю перед ней самой замаячила перспектива уголовки — якобы за производство контрафакта. К счастью, все разрешающие документы на производство мебели у Татьяны имеются, потому развития это дело не получило. Женщина уверена, что это дело рук Хотовицкой, которая, как она считает, сначала организовала захват предприятия, а потом завладела ещё и имуществом компании.