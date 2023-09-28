Изобилие выбора и пример из детства: Россияне признались, что им мешает построить отношения

Не так редко в стране можно встретить мужчин и женщин, которые так и не обзавелись второй половинкой, несмотря на желание. Что им мешает построить отношения и в чём они видят преграду на пути к собственному счастью, выяснил портал "Страсти".

Журналисты опросили россиян и узнали, что именно им мешает найти вторую половинку. Так, большинство респондентов заявили, что преградой в данном вопросе для них становится не что иное, как изобилие выбора.

"Если быть откровенным, то моей основной проблемой при выборе "той самой" единственной является изобилие. Кто-то скажет, что это большой плюс, можно выбирать и анализировать, смотреть, кто подходит, а кто нет. Возможно. Но это сложность", — признался предприниматель и инвестор Александр.

С ним согласился и программист Дмитрий. По его словам, из-за большого выбора человек так и не может определиться с парой и в итоге вовсе устаёт от поисков. Другая участница опроса призналась, что иллюзия большого выбора и современные технологии в обществе мешают мужчинам встретить "единственную" и у пары не получается наполнить отношения глубоким содержанием.

Также в числе причин одиночества указывался пример из детства — неполная семья. Как считает один из участников опроса, в настоящее время свадьбы проходят редко, а одинокие люди растят детей без пары. Вырастая, они берут пример с родителя и живут с такой же установкой. С ним согласились россиянки, которые заявили, что отношениям с детства их никто не учил и поэтому они брали пример с родителей.

Третья причина одиночества — появление всё большего числа сильных и независимых женщин. Мужчины таких не особо жалуют, поэтому они и принимают решение оставаться одни. Как признался один из респондентов, неприятно осознавать, что ты хуже девушки или меньше зарабатываешь, а потом ещё и слушать упрёки на этот счёт.