Международный день врача, Всемирный день архитектуры, Пчелиная девятина: Праздники и приметы 2 октября Сегодня, 2 октября, в России отмечается несколько профессиональных праздников. Так, в нашей стране и за рубежом чествуют медиков. А ещё это день тех, кто проектирует красивые и комфортные здания, а также педагогов, готовящих новое поколение специалистов. 1 октября, 21:01 2 октября отмечается Международный день врача. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Международный день врача

Сегодня, 2 октября 2023 года, в России и за рубежом отмечается важный праздник — Международный день врача. Рассказываем о нём: праздник интернациональный, неофициальный;

инициаторы — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и организация "Врачи без границ";

отмечается ежегодно в первый понедельник октября;

в 2023 году выпадает на 2 октября;

цель — выразить благодарность всем врачам мира и подчеркнуть неоспоримую важность их труда.

Международный день врача ещё называют Днём солидарности врачей всего мира. Ведь где бы ни работали, они, следуя клятве Гиппократа, спасают людей вне зависимости от вероисповедания, национальности, возраста. Это праздник тех, кто выбрал самую гуманную профессию в мире. Что она значит для человечества, вся планета ощутила во время пандемии коронавируса, когда медики буквально валились с ног, сутками борясь за жизни и здоровье сотен миллионов человек в красных зонах больниц.

Есть много праздников, посвящённых медикам. Как отдельные, касающиеся той или иной медицинской специальности, так и общие, как сегодняшний. Так, в России в третье воскресенье июня официально отмечается День медицинского работника. Такая традиция сохранилась и в некоторых постсоветских республиках. А в Индии, например, такой праздник приходится на 1 июля.

Международный день ненасилия

Махатма Ганди. Фото © Wikipedia / Elliott & Fry

2 октября отмечается в разных странах, в том числе в России, Международный день ненасилия. Предлагаем узнать о нём больше: интернациональный памятный день;

учреждён Генассамблеей ООН в 2007 году;

отмечается ежегодно 2 октября, дата не меняется;

приурочен ко дню рождения Махатмы Ганди;

в этот день ООН призывает "утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия".

Махатма Ганди был идеологом ненасильственного освободительного движения Индии против Британской империи. Всю жизнь оставался верным своим убеждениям, касающимся ненасилия, даже в условиях жестокого притеснения. Жизненный путь и принципы Махатмы Ганди и сейчас служат источником вдохновения для ненасильственных движений во всём мире.

Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, Международный день ненасилия служит ещё одним поводом для пропаганды "лозунга ненасилия, в том числе путём просветительной и общественно-разъяснительной работы".

Принцип ненасилия известен также как ненасильственное сопротивление. Он отрицает использование физической силы для достижения социальных или политических изменений. Существует три основные категории ненасильственных действий: выражение протеста и убеждение; отказ от сотрудничества; ненасильственное вмешательство, например блокирование движения. Приходится констатировать, что пока человечество не готово к полному переходу на такие меры в кризисных ситуациях.

Всемирный день архитектуры

2 октября отмечается Всемирный день архитектуры. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

2 октября в России отмечается ещё один интернациональный праздник — Всемирный день архитектуры. Вот несколько фактов о нём: международный неофициальный праздник;

учреждён Международным союзом архитекторов;

отмечается ежегодно в первый понедельник октября;

в 2023 году выпадает на 2 октября.

Международный союз архитекторов (МСА) был образован в 1948 году в Лозанне. В том съезде приняли участие 27 делегаций из разных стран. На тот момент главной темой являлся вопрос восстановления городов, разрушенных Второй мировой войной. Архитекторам предстояло много работы, ведь некоторые населённые пункты были буквально стёрты с лица земли.

Сейчас Всемирный день архитектуры традиционно отмечается в форме различных конференций и выставок. На них профессиональное сообщество обсуждает достижения, различные планы, новые технологии. В России Всемирный день архитектуры впервые отметили в 2006 году в Нижнем Новгороде. Через два года в Москве прошли первые Дни архитектуры, посвящённые сохранению наследия и формированию нового облика города. Затем появилась традиция проводить архитектурные фестивали в разных городах нашей страны.

День профтехобразования

2 октября отмечается День профтехобразования. Фото © Агентство "Москва" / Антон Кардашов

2 октября в России также отмечается праздник учащихся колледжей, техникумов, училищ — День среднего профессионального образования. Рассказываем о нём: официальный российский праздник;

учреждён Указом президента РФ от 25 июля 2022 года;

отмечается ежегодно 2 октября, по календарю не смещается;

празднуется также в некоторых других постсоветских государствах;

в этот день в колледжах, техникумах проходят концерты и торжественные мероприятия.

Российский праздник День среднего профессионального образования, как отмечалось при его учреждении, создан "в целях развития и популяризации среднего профессионального образования". На самом деле он появился раньше: до внесения в официальный календарь отмечался несколько лет специалистами среднего профессионального образования. Этот день посвящён как учащимся, так и их преподавателям.

Этот праздник был официально признан именно в наше время не случайно. Россия прошла период своей истории, когда особо популярны были только гуманитарные специальности. В стране был переизбыток юристов и экономистов, а вот золотых рук с профильным образованием было мало. Ситуация стала меняться несколько лет назад. Один из способов, которые этому помогают, — шефство предприятий над колледжами и техникумами, благодаря чему специалистов готовят на конкретные рабочие места, они получают гарантию трудоустройства. Это позволяет молодым людям чётко видеть цель и стремиться к ней.

"Дорогие преподаватели, мастера, студенты и выпускники! Именно от вас, ваших усилий, опыта, профессионализма во многом зависит, сможет ли наша система среднего профобразования достойно отвечать вызовам времени, обеспечить подготовку специалистов на должном уровне", — отмечал президент РФ Владимир Путин в 2022 году, когда в первый раз проходило празднование этого дня.

Приметы 2 октября

Пчелиная девятина

Русская православная церковь 2 октября чтит память святых мучеников Трофима и Зосимы. Первый пострадал за веру в III веке. Однажды в Антиохии во время языческого праздника он молил Бога наставить соплеменников на путь спасения. Об этом узнал правитель, приказал казнить и убить его. Зосима жил в IV веке. Не вынеся соседства с язычниками, он ушёл в пустыню, где поселился среди диких зверей. Однажды во время охоты правитель увидел его и захотел узнать, как тот укрощает хищников. Зосима ответил, что у него одно средство — вера в Христа. Правитель приказал предать его пыткам, которые стали смертельными.

На Руси в этот день отмечали праздник пчельников — Пчелиную девятину. Праздник этот также называли Зосима-пчельник или Трофим-пчельник. За девять дней нужно было подготовить ульи к зиме. А ещё в это время устраивали Трофимовы вечерки — посиделки, на которых молодые люди выбирали невест, а девушки присматривались к женихам. Было поверье, что если на такой встрече пристально посмотреть в глаза избраннику, то он непременно ответит на чувства. Считалось, что в этот день нельзя оставаться дома, чтобы не пропустить своё счастье. А ещё не следовало отказывать в милостыне, иначе сам её просить вскоре будешь.

Погодные приметы 2 октября

Ветер с юга — хлеба на следующий год уродятся.

Пчёлы залепляют отверстия в улье — к холодной и снежной зиме.

Иней поутру — к сухой и ясной погоде.

Лебеди летят на юг — к тёплой и долгой осени.

Именинники 2 октября

2 октября именины у российского актёра Игоря Верника. Фото Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Сегодня, 2 октября, именины отмечают обладатели следующих имён: Алексей

Давид

Игорь

Константин

Мария

Николай

Фёдор. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и счастья!

Авторы Вадим Андреев