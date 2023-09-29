Кто такие Вера, Надежда, Любовь и их мать София и о чём просить святых мучениц 30 сентября
Простыми словами расскажем, как появился день памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. О приметах этого дня и о том, чего 30 сентября категорически нельзя делать, — в материале Лайфа.
День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. © LIFE. Фото © pravlife.ru
Что за праздник Надежды, Веры и Любови и почему они погибли?
День святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софии ещё называют бабьими именинами. В основе дня памяти мучениц, который всегда приходится на 30 сентября, лежит трагическая история — пример мужества и искренней веры. София и её дочери Вера, Надежда и Любовь жили в Риме во II веке. Мать воспитывала девочек в христианском благочестии. В те дни приверженцы христианства подвергались гонениям, слухи о семье дошли до императора Адриана. Тот приказал пытать Веру, Надежду и Любовь, но никакие экзекуции не сломили веру детей. Тогда девочек казнили, а останки передали матери. София похоронила наследниц, а через три дня умерла. 30 сентября верующие почитают мучениц, имена которых являются символами добродетели.
Подробнее об истории святых, мощах мучениц и о том, как отмечают праздник в 2026 году, — в материале «День Веры, Надежды и Любови в 2026 году».
Вера, Надежда, Любовь: что нужно обязательно сделать 30 сентября
Несмотря на то что история святых трагическая, жестокая, 30 сентября — радостный праздник, во многом женский. Девушкам в этот день категорически рекомендуется поплакать утром — чтобы в жизни было счастье. А ещё нужно забыть о хлопотах по дому, сходить на службу в церковь или помолиться дома, попросить о мудрости, силе, благополучии в семье. Незамужним дамам можно устроить посиделки с подругами, погадать, посплетничать. В день памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии принято выпекать каравай и есть его руками.
Чего нельзя делать в день святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
На Веру, Надежду, Любовь запрещено свататься, а ещё — венчаться. Считается, что заключённый 30 сентября брак не будет счастливым, супруги быстро разбегутся. Женщинам в этот день нельзя работать.
Вера, Надежда, Любовь и их мать София. Икона Карпа Золотарёва, 1685 год. Фото © Public Domain
Приметы дня Веры, Надежды, Любови
Есть несколько погодных примет, связанных с днём Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Так, если 30 сентября погода будет дождливая, в следующем году можно ждать ранней весны. Если в этот день услышите раскаты грома, значит, осень будет тёплой и продлится ещё долго. Если на Веру, Надежду, Любовь покажутся стаи журавлей, Покров 14 октября выдастся холодным.