Кто такие Вера, Надежда, Любовь и их мать София и о чём просить святых мучениц 30 сентября

Что за праздник Надежды, Веры и Любови и почему они погибли?

День святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софии ещё называют бабьими именинами. В основе дня памяти мучениц, который всегда приходится на 30 сентября, лежит трагическая история — пример мужества и искренней веры. София и её дочери Вера, Надежда и Любовь жили в Риме во II веке. Мать воспитывала девочек в христианском благочестии. В те дни приверженцы христианства подвергались гонениям, слухи о семье дошли до императора Адриана. Тот приказал пытать Веру, Надежду и Любовь, но никакие экзекуции не сломили веру детей. Тогда девочек казнили, а останки передали матери. София похоронила наследниц, а через три дня умерла. 30 сентября верующие почитают мучениц, имена которых являются символами добродетели.

Подробнее об истории святых, мощах мучениц и о том, как отмечают праздник в 2026 году, — в материале «День Веры, Надежды и Любови в 2026 году».

Вера, Надежда, Любовь: что нужно обязательно сделать 30 сентября

Несмотря на то что история святых трагическая, жестокая, 30 сентября — радостный праздник, во многом женский. Девушкам в этот день категорически рекомендуется поплакать утром — чтобы в жизни было счастье. А ещё нужно забыть о хлопотах по дому, сходить на службу в церковь или помолиться дома, попросить о мудрости, силе, благополучии в семье. Незамужним дамам можно устроить посиделки с подругами, погадать, посплетничать. В день памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии принято выпекать каравай и есть его руками.

Чего нельзя делать в день святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

На Веру, Надежду, Любовь запрещено свататься, а ещё — венчаться. Считается, что заключённый 30 сентября брак не будет счастливым, супруги быстро разбегутся. Женщинам в этот день нельзя работать.

Вера, Надежда, Любовь и их мать София. Икона Карпа Золотарёва, 1685 год. Фото © Public Domain

Приметы дня Веры, Надежды, Любови