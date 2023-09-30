В Госдуме рассказали, как закрыть долги по коммуналке

Существует несколько способов распрощаться с долгами за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и один из них — реструктуризация. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

"Можно договориться о реструктуризации. Обязанности у организации заключать соглашение о реструктуризации нет, но многие разумные поставщики услуг понимают, что будет лучше, если человек будет платить в рассрочку, нежели они не получат денег вообще. Реструктуризация — это всегда кредит, который даёт организация, но неизвестно, под какие проценты", — пояснила она.

По словам парламентария, многие поставщики также готовы дать должникам возможность отработать часть долга в управляющей компании на должности дворника. Причём такая практика встречается даже в Москве. Однако самым простым способом распрощаться с задолженностью всё же является кредит, добавила она.

Так, продолжила депутат, если у гражданина низкие доходы, то можно подать заявление на получение жилищной субсидии. Согласно закону, она предоставляется семьям, чьи расходы на ЖКУ выше определённого процента от доходов. Например, в Москве речь идёт о 10%, а в большинстве регионов — о 22%.

"Всё это можно узнать в органах соцзащиты и МФЦ. Главное условие предоставления субсидий — это отсутствие долгов. Поэтому, если кредитом долг закрыть, потом можно получать помощь от государства, нагрузка у человека снизится", — добавила собеседница издания.

А долги старше трёх лет, напомнила Разворотнева, и вовсе можно списать. Однако это делается только через суд, который, к слову, довольно часто принимает такие решения.