Регион

Уведомления отключены

30 сентября, 07:15

В Госдуме рассказали, как закрыть долги по коммуналке

Депутат Разворотнева посоветовала брать кредиты для оплаты долгов по ЖКУ

Существует несколько способов распрощаться с долгами за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и один из них — реструктуризация. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

"Можно договориться о реструктуризации. Обязанности у организации заключать соглашение о реструктуризации нет, но многие разумные поставщики услуг понимают, что будет лучше, если человек будет платить в рассрочку, нежели они не получат денег вообще. Реструктуризация — это всегда кредит, который даёт организация, но неизвестно, под какие проценты", пояснила она.

По словам парламентария, многие поставщики также готовы дать должникам возможность отработать часть долга в управляющей компании на должности дворника. Причём такая практика встречается даже в Москве. Однако самым простым способом распрощаться с задолженностью всё же является кредит, добавила она.

Так, продолжила депутат, если у гражданина низкие доходы, то можно подать заявление на получение жилищной субсидии. Согласно закону, она предоставляется семьям, чьи расходы на ЖКУ выше определённого процента от доходов. Например, в Москве речь идёт о 10%, а в большинстве регионов — о 22%.

"Всё это можно узнать в органах соцзащиты и МФЦ. Главное условие предоставления субсидий — это отсутствие долгов. Поэтому, если кредитом долг закрыть, потом можно получать помощь от государства, нагрузка у человека снизится", добавила собеседница издания.

А долги старше трёх лет, напомнила Разворотнева, и вовсе можно списать. Однако это делается только через суд, который, к слову, довольно часто принимает такие решения.

С 1 октября вступают в силу изменения по оплате услуг ЖКХ: Что нового ждёт жильцов

С 1 октября вступают в силу изменения по оплате услуг ЖКХ: Что нового ждёт жильцов

На носу очередной отопительный сезон. Лайф рассказывал, жителям каких домов стоит ждать включения отопления позже всех.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Баранов

Матвей Константинов
  • Новости
  • ЖКХ
  • Госдума
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров