Эксперт по ЖКХ раскрыла, в каких домах позже включают отопление

Во многих регионах России начинается отопительный сезон. Однако в некоторые здания тепло подают раньше, чем в другие. В чём загадка — объяснила член правления ассоциации ТСЖ и ЖСК Евгения Юнисова.

"Все дома отличаются друг от друга материалами, из которых построены, в связи с чем энергопотеря у каждого из них разная. Поэтому какие-то категории домов получают тепло раньше, а, допустим, в кирпичных отопление могут включить позже", — уточнила эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".