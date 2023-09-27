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27 сентября, 15:08

Эксперт по ЖКХ раскрыла, в каких домах позже включают отопление

Эксперт по ЖКХ Юнисова: Кирпичные дома получают тепло позже всех

Во многих регионах России начинается отопительный сезон. Однако в некоторые здания тепло подают раньше, чем в другие. В чём загадка — объяснила член правления ассоциации ТСЖ и ЖСК Евгения Юнисова.

"Все дома отличаются друг от друга материалами, из которых построены, в связи с чем энергопотеря у каждого из них разная. Поэтому какие-то категории домов получают тепло раньше, а, допустим, в кирпичных отопление могут включить позже", уточнила эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".

Также сначала стояки включают с северной стороны дома. Также в первой очереди кольцевые квартиры, которые имеют до трёх наружных стен, — в них должно быть теплее, чем в остальных.

Назван способ экономно согреть жильё, пока не дали отопление

Назван способ экономно согреть жильё, пока не дали отопление

Ранее Лайф рассказал, что по нормативам пуск отопления зависит от показателей температуры на улице. Тепло в батареях появится, когда температура +8 градусов продержится шесть дней. Если после включения отопления всё ещё холодно, следует обратиться в управляющую компанию (УК) или жилищную инспекцию.

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Shutterstock

Дарья Нарыкова
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