Эксперт по ЖКХ раскрыла, в каких домах позже включают отопление
Эксперт по ЖКХ Юнисова: Кирпичные дома получают тепло позже всех
Во многих регионах России начинается отопительный сезон. Однако в некоторые здания тепло подают раньше, чем в другие. В чём загадка — объяснила член правления ассоциации ТСЖ и ЖСК Евгения Юнисова.
"Все дома отличаются друг от друга материалами, из которых построены, в связи с чем энергопотеря у каждого из них разная. Поэтому какие-то категории домов получают тепло раньше, а, допустим, в кирпичных отопление могут включить позже", — уточнила эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".
Также сначала стояки включают с северной стороны дома. Также в первой очереди кольцевые квартиры, которые имеют до трёх наружных стен, — в них должно быть теплее, чем в остальных.
Ранее Лайф рассказал, что по нормативам пуск отопления зависит от показателей температуры на улице. Тепло в батареях появится, когда температура +8 градусов продержится шесть дней. Если после включения отопления всё ещё холодно, следует обратиться в управляющую компанию (УК) или жилищную инспекцию.
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