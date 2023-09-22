Москвичам рассказали, что делать, если будет холодно после включения отопления

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков 1 сентября этого года сообщил о готовности обеспечить дома теплом. Ремонты и профилактические работы провели по графику. В ближайшее время выйдет распоряжение об официальном старте отопительного сезона, пишет RuNews24.

"В настоящее время все городские системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности, который позволяет в полном объёме обеспечивать потребность развития инфраструктуры с учётом строительства жилого фонда, объектов социальной сферы и транспорта", — сообщил Бирюков.

Кроме того, на сайте мэра Москвы отметили, что резерв по тепловой мощности зафиксирован на уровне 47%, газоснабжению — на 17%, водоснабжению — на 53%, электросетям — 19% и системе водоотведения — 33%. Если у горожан возникнет непредвиденная ситуация, службы обеспечат дома всеми ресурсами. Аналогичная история с резервным топливом.

Когда именно включат отопление, зависит от температуры на улице и готовности городских служб к запуску. Тепло будет поступать в дома на шестой день после того, как показатель среднесуточной температуры опустится ниже + 8 градусов.

Если отопительный сезон начался, а в квартире всё равно холодно, следует обратиться в управляющую компанию (УК) или жилищную инспекцию, либо позвонить по горячим телефонным линиям, связанным с вопросами отопления. Жители Москвы также могут сообщить о проблемах с помощью сервиса "Вызов мастера" на mos.ru и в мобильном приложении "Госуслуги Москвы".