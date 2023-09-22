Москвичам рассказали, что делать, если будет холодно после включения отопления
RuNews24: Следует обратиться в УК, если будет холодно после включения отопления
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков 1 сентября этого года сообщил о готовности обеспечить дома теплом. Ремонты и профилактические работы провели по графику. В ближайшее время выйдет распоряжение об официальном старте отопительного сезона, пишет RuNews24.
"В настоящее время все городские системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности, который позволяет в полном объёме обеспечивать потребность развития инфраструктуры с учётом строительства жилого фонда, объектов социальной сферы и транспорта", — сообщил Бирюков.
Кроме того, на сайте мэра Москвы отметили, что резерв по тепловой мощности зафиксирован на уровне 47%, газоснабжению — на 17%, водоснабжению — на 53%, электросетям — 19% и системе водоотведения — 33%. Если у горожан возникнет непредвиденная ситуация, службы обеспечат дома всеми ресурсами. Аналогичная история с резервным топливом.
Когда именно включат отопление, зависит от температуры на улице и готовности городских служб к запуску. Тепло будет поступать в дома на шестой день после того, как показатель среднесуточной температуры опустится ниже + 8 градусов.
Если отопительный сезон начался, а в квартире всё равно холодно, следует обратиться в управляющую компанию (УК) или жилищную инспекцию, либо позвонить по горячим телефонным линиям, связанным с вопросами отопления. Жители Москвы также могут сообщить о проблемах с помощью сервиса "Вызов мастера" на mos.ru и в мобильном приложении "Госуслуги Москвы".
Ранее Лайф писал, что в столице подготовлено более 74 тысяч объектов, включая 34 тысячи жилых домов, 8,6 тысячи объектов социальной сферы и 30,8 тысячи административных и нежилых зданий. Кроме того, к началу отопительного сезона готовы 13 тепловых электростанций, 38 районных и 46 квартальных тепловых станций, а также 96 малых котельных.
ТАСС / Алексей Белкин