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Регион
Опубликовано 30 сентября 2023, 17:43
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В США раскрыли тайну о ЗРК Patriot на Украине

Military Watch: ЗРК Patriot на Украине могут управлять иностранные военные

Зенитными ракетными комплексами Patriot на Украине могут управлять военные из-за рубежа, сообщил Military Watch Magazine. ЗРК отправили в достаточно сжатые сроки для применения в бою, украинские военные просто не успели бы подготовиться, уверены опрошенные изданием специалисты.

"Операторами могли быть иностранные военные", — говорится в статье.

Специалисты, умеющие обращаться с военной техникой, привлекались из-за рубежа, чтобы сэкономить время на подготовке украинских кадров, объясняют авторы материала.

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Ранее Лайф писал, что французских военных не волнует судьба солдат ВСУ. Обозреватель Элиз Венсан рассказала про секретный полигон в Польше, на котором украинских военных обучают французские инструкторы. Там уже получили подготовку 1,6 тысячи солдат ВСУ.

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Getty Images / NurPhoto

Александра Мышляева
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