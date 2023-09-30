В США раскрыли тайну о ЗРК Patriot на Украине

Зенитными ракетными комплексами Patriot на Украине могут управлять военные из-за рубежа, сообщил Military Watch Magazine. ЗРК отправили в достаточно сжатые сроки для применения в бою, украинские военные просто не успели бы подготовиться, уверены опрошенные изданием специалисты.

"Операторами могли быть иностранные военные", — говорится в статье.

Специалисты, умеющие обращаться с военной техникой, привлекались из-за рубежа, чтобы сэкономить время на подготовке украинских кадров, объясняют авторы материала.