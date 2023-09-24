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24 сентября, 09:47
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В США назвали неуловимое российское оружие, ставшее смертельным вызовом для Украины

BI: Американские ЗРК Patriot не могут сбить фугасные авиационные бомбы России

Американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые имеет в своём распоряжении украинская армия, бессильны в попытках перехватить фугасные авиационные бомбы на вооружении ВС России. Об этом сообщает Business Insider.

"Российские авиабомбы представляют собой смертельный вызов для Украины, поскольку их трудно перехватить даже с помощью самых современных систем ПВО", — указано в публикации.

Всё дело в скорости, которую развивает российское оружие, так как "бомбы редко находятся в воздухе чуть более минуты", поясняется в тексте. А средства ПВО Украины попросту не заточены под такие задачи, как следствие, российские военные способны точно поражать цели на территории противника.

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Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что американские власти больше не отправляют Киеву комплексы Patriot из-за того, что один из них был подорван ракетным ударом, который российские войска нанесли "Кинжалом".

Обложка ©

ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis

Татьяна Миссуми
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