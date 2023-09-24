В США назвали неуловимое российское оружие, ставшее смертельным вызовом для Украины

Американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые имеет в своём распоряжении украинская армия, бессильны в попытках перехватить фугасные авиационные бомбы на вооружении ВС России. Об этом сообщает Business Insider.

"Российские авиабомбы представляют собой смертельный вызов для Украины, поскольку их трудно перехватить даже с помощью самых современных систем ПВО", — указано в публикации.

Всё дело в скорости, которую развивает российское оружие, так как "бомбы редко находятся в воздухе чуть более минуты", поясняется в тексте. А средства ПВО Украины попросту не заточены под такие задачи, как следствие, российские военные способны точно поражать цели на территории противника.