В США назвали неуловимое российское оружие, ставшее смертельным вызовом для Украины
BI: Американские ЗРК Patriot не могут сбить фугасные авиационные бомбы России
Американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые имеет в своём распоряжении украинская армия, бессильны в попытках перехватить фугасные авиационные бомбы на вооружении ВС России. Об этом сообщает Business Insider.
"Российские авиабомбы представляют собой смертельный вызов для Украины, поскольку их трудно перехватить даже с помощью самых современных систем ПВО", — указано в публикации.
Всё дело в скорости, которую развивает российское оружие, так как "бомбы редко находятся в воздухе чуть более минуты", поясняется в тексте. А средства ПВО Украины попросту не заточены под такие задачи, как следствие, российские военные способны точно поражать цели на территории противника.
Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что американские власти больше не отправляют Киеву комплексы Patriot из-за того, что один из них был подорван ракетным ударом, который российские войска нанесли "Кинжалом".
ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis