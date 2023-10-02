Для чего Британия собралась отправить свои войска на Украину Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему Лондон готов потратить на Украине часть своих солдат и к чему это приведёт. 13826 13826 Британские войска впервые будут направлены на Украину, где займутся боевой подготовкой ВСУ. Обложка © Getty Images / Christopher Furlong

Британия отправит своих солдат на Украину

Британские войска впервые будут направлены на Украину, где займутся боевой подготовкой ВСУ, заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс. Учебные центры появятся прежде всего на западе страны. Кроме того, британские военные компании откроют в западных районах страны промышленные центры по производству вооружения. При этом глава оборонного ведомства заявил, что Лондон готовится направить в Чёрное море свой военно-морской флот, чтобы предотвратить нападения России на украинские грузовые суда.

Вообще, Британия всегда, даже ещё до СВО, поддерживала Украину как оружием, так и военными советниками. Фото © Getty Images / Sean Gallup

Как пишет Daily Mail, это означает кардинальное изменение политики Лондона в отношении вооружённого конфликта на Украине. "До сих пор Великобритания и другие страны НАТО избегали развёртывания войск на Украине, чтобы не быть втянутыми в боевые действия с Россией", — комментирует издание.

Трудно сказать, насколько можно судить об изменениях. Вообще, Британия всегда, даже ещё до СВО, поддерживала Украину как оружием, так и военными советниками. В частности, на базе 73-го морского центра спецопераций ВСУ в Очакове британцами давно организована подготовка диверсионных групп для действий на территории Крыма и в акватории Чёрного и Азовского морей.

В Одессе на базе школы военных водолазов (входит в состав 198-го учебного центра ВМС Украины, в/ч АЗ 163, Николаев) при участии британцев готовили специалистов по курсу "водолаз специального назначения": в частности, вели отработку навыков глубоководного подрывного дела. Кроме того, инструкторы из Специальной авиадесантной службы (SAS) занимались диверсионной и контрдиверсионной подготовкой военнослужащих ССО ВСУ.

Год назад именно британские специалисты не только тренировали украинских диверсантов, но и разрабатывали план атаки с помощью воздушных и морских беспилотников (последние были также предоставлены Лондоном) на базу Черноморского флота в Севастополе. А буквально недавно — накануне контрнаступления — подготовку в Британии прошли более 20 тысяч украинских военных.

Степень вовлечённости Британии в украинский конфликт всегда была крайне высокой — на уровне США. Фото © Getty Images / Sean Gallup

Таким образом, мы видим, что степень вовлечённости Британии в украинский конфликт всегда была крайне высокой — на уровне США. Что же может измениться теперь? Что произошло для того, чтобы эти изменения стали возможны?

Причина отправки британского войска в Незалежную

В первую очередь произошло то, что украинское наступление полностью провалилось. Напомню, целью этой кампании заявлялся выход к побережью Азовского моря, захват крупных областных центров — Мелитополя и Бердянска, занятие позиций, позволяющих в дальнейшем атаковать Мариуполь и Крым. Для этого и проходили украинские военные подготовку в Британии, под это Западом были выделены колоссальные средства, поставлено ВСУ новейшее вооружение, включая самые современные танки. Та же Британия помимо танков предоставила ракеты Storm Shadow.

Всё напрасно, ничего не помогло. Всё, чего удалось добиться ВСУ, — "отгрызть несколько квадратных метров территории, превращённой в выжженную землю". А по факту не удалось даже пройти первую линию обороны российских войск.

На Западе уже первые известия о неудачах Украины, несмотря на предоставленное вооружение и подготовку, вызвали шок, который трудно было скрыть от общественности. Тем не менее тот факт, что западные СМИ без прикрас сообщают о масштабах провала, говорит о том, что он слишком велик, чтобы пытаться его скрывать.

Всё, чего удалось добиться ВСУ, — "отгрызть несколько квадратных метров территории, превращённой в выжженную землю". Фото © Getty Images / Anadolu Agency

Так, американское издание New York Times на днях опубликовало удивительно объективный материал, констатирующий, что украинское наступление не достигло заявленных целей и привело только к минимальным результатам, превратившись в чрезвычайно дорогое мероприятие. Издание также отметило, что на Западе заметно всё больше сигналов о нежелании поддерживать явно проигрывающую сторону конфликта и что, если наступление Украины продолжит вязнуть на одном месте, это ослабит, а в дальнейшем и вовсе оборвёт финансирование со стороны США и Евросоюза.

Появление такого материала в газете, связанной с правящей партией США, явно не случайно. Америка готовится к президентской избирательной кампании, и при отсутствии каких-либо результатов ВСУ на поле боя продолжение поддержки Киева на том же уровне для демократов может стать токсичным.

Но разве может Вашингтон допустить победу России на Украине? Разумеется, нет. Впрочем, можно переложить основное бремя на плечи союзников, среди которых далеко не все помогают Киеву по принуждению со стороны всего Коллективного Запада. Есть энтузиасты-русофобы: Прибалтика, Польша, Великобритания.

Бразды правления украинским конфликтом временно или всерьёз и надолго передают Лондону? Возможно. Вопрос в том, что он будет делать, тем более что цели контрнаступа, достижение которых могло бы дать Киеву возможность диктовать условия, оказались недостижимы.

Ну а кто сказал, что они недостижимы? Украина живёт по классическому принципу: "У самурая нет цели, есть только путь". Неважно, достижимы цели или нет, важно к ним идти, то есть продолжать войну. Я уже не раз писал о том, что мобилизационный ресурс, даже при столь серьёзном расходовании, как сейчас, может составлять до двух миллионов человек, к тому же Киев, кажется, всерьёз озаботился возвратом украинских мужчин из-за границы любой ценой. Оружие им Запад тоже подкинет, сколько нужно, там достаточно желающих на этом заработать: тот же немецкий концерн Reinmetall ещё весной, когда Украину только начали снабжать танками, заявил о рекордной прибыли.

Цели нового контрнаступа (или продолжения старого)? Они останутся те же. Понятно, что о Мелитополе или Бердянске там сейчас особо не мечтают, но вот тот же Токмак может восприниматься как вполне реальная цель. Или возвращение руин Артёмовска. Или хотя бы доработать уже злосчастное Работино. Если это удастся, то будет выдано за грандиозную перемогу и даст основание просить ещё денег и поставки оружия.

Кроме того, ВСУ под руководством англичан могут попытаться исполнить ещё одну старую мечту — попробовать захватить Запорожскую АЭС или как минимум вынудить Россию применить там все необходимые для обороны средства и требовать немедленной демилитаризации опасной зоны.

Ещё одна цель — Крым. Если ещё год назад мы смеялись над угрозами украинских военных и политиков в адрес полуострова, сегодня уже не смешно. Фото © Getty Images / Anadolu Agency

Ещё одна цель — Крым. Если ещё год назад мы смеялись над угрозами украинских военных и политиков в адрес полуострова, сегодня уже не смешно. Атаки беспилотников на наши сооружения военного назначения, на Крымский мост и другие объекты инфраструктуры стали ежедневной реальностью, и очевидно, что Киев будет только наращивать давление. Судя по словам британского министра обороны, английские спецы будут не только обучать украинских диверсантов, предоставлять разведданные, планировать операции в черноморской акватории, но и сами участвовать в них.

Таким образом, Лондон, как справедливо заметил зампред главы Совбеза Дмитрий Медведев, превращает своих спецов в легальные цели для ВС РФ.

Интересно, что сразу после слов Медведева глава британского правительства Риши Сунак заявил, что Лондон не направит своих военных на Украину до окончания вооружённого конфликта. По его словам, говоря о планах направить инструкторов на Украину, Шэппс имел в виду "долгосрочную перспективу" и что это будет, "возможно, однажды в будущем".

Мы-то знаем, что они всегда сначала делают, а потом предупреждают, тем более присутствие британцев на Украине уже сегодня ни для кого не секрет. А значит, им придётся разделить судьбу вээсушников, которых они готовят к могилизации.

Авторы Дмитрий Родионов