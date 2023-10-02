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2 октября, 12:08

Эскортница раскрыла размер заработка и объяснила, почему в порно сниматься не так выгодно

Эскортница Робигуд: Работать по вызову выгоднее, чем сниматься в порно

Сколько зарабатывают российские проститутки и выгодно ли им сниматься в фильмах для взрослых, рассказала порталу "Страсти" элитная эскортница Ангелина Робигуд.

Ангелина в этой сфере работает с 18 лет и даже успела сняться в порно, однако, по её словам, заработки в таком кино не сравнятся с вызовами. А всё потому, что эскортницы получают те же деньги, но за меньшее время.

"Эскорт прибыльнее. В порно гонорары примерно соразмерны с тем, сколько девушки зарабатывают за час или встречу, которая будет длиться намного меньше, чем съёмочный день", — рассказала Робигуд.

После того как девушка пошла покорять индустрию, ценник составлял 100 тысяч рублей. Но она призналась, что в какой-то момент увеличивала цену до 450 тысяч за ночь и 150 — за два часа. Она уточнила, что сейчас за услуги получает 80 тысяч рублей за один-два часа, а за ночь — 250 тысяч.

По словам Робигуд, такие зарплаты не у всех. Она считает, что девушка с ценником ниже 15 тысяч в час уже не считается элитной. Также она рассказала, что есть эскортницы, которые работают через менеджеров, их встреча может стоить две тысячи долларов в час. По её словам, многие девушки считают себя элитными. Однако необразованные и с узким кругозором не заслуживают такого звания, считает Робигуд.

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Shutterstock

Александра Мышляева
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