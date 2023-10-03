На острие атаки: 5 фактов об ОМОНе в его профессиональный праздник 3 октября в России отмечается профессиональный праздник сотрудников Росгвардии, проходящих службу в мобильных отрядах особого назначения. Об истории и традициях этого праздника, известного как День ОМОНа, Life.ru расскажет в этом материале. 2 октября, 21:01 Вот уже 35 лет омоновцы несут свою трудную и опасную службу, а 3 октября в России отмечается их профессиональный праздник. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Когда отмечают День ОМОНа

День ОМОНа отмечается каждый год 3 октября. И хотя этот день не является общегосударственным выходным, он официально закреплён Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации № 190 от 01.03.2002 года, подписанным Борисом Грызловым, когда он возглавлял МВД.

Традиции праздника

Хотя День ОМОНа это и праздник, однако радостным его не назовёшь. Кто-то погиб в командировках на Кавказе, кто-то остался инвалидом, получив травмы во время выполнения служебного долга. Поэтому 3 октября сослуживцы и близкие вспоминают ушедших сотрудников и чествуют ветеранов службы. В некоторых регионах есть мемориалы, посвящённые погибшим бойцам, к ним возлагают цветы. Вторая часть этого дня является торжественной, это прямо отражено в приказе о проведении Дня ОМОНа в России. Редко можно встретить такое в подобных официальных документах. Как правило, текст аналогичных указов довольно лаконичен и сообщает лишь о том, какой день считать праздником и когда его отмечать. Но приказ, регламентирующий День ОМОНа, включает в себя несколько строк, предписывающих 3 октября отмечать выдающихся сотрудников и ветеранов, оказавших значительный вклад в укрепление правопорядка.

Сколько лет исполнится ОМОНу в 2023 году

Отряд милиции особого назначения впервые был создан в СССР 3 октября 1988 года. ОМОН появился в четырёх республиках, которые входили в состав Советского Союза, а именно в КССР, БССР, УССР, и в 14 регионах РСФСР: в УВД Краснодарского, Мособлисполкома, Леноблгорисполкомов, МВД Башкирской АССР, ГУВД Мосгорисполкома, Красноярского крайисполкомов, УВД Воронежского, Иркутского, Куйбышевского, Новосибирского, Пермского, Ростовского, Свердловского, Челябинского облисполкомов. Подразделение было создано для того, чтобы противостоять не только нарастающей в то время преступности, но и стихийным массовым беспорядкам. В этом году ОМОНу исполняется 35 лет.

Показательные выступления бойцов ОМОНа в Екатеринбурге. Видео © YouTube / Rustam Makhmadaliev

5 фактов об ОМОНе

Как расшифровывается аббревиатура ОМОН? ОМОН — это отряд мобильный особого назначения (а ранее, до 2011 года, — отряд милиции особого назначения). Куда входит отряд мобильный особого назначения? В апреле 2016 года спецподразделения ОМОНа вошли в состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. А прежде в составе центрального аппарата МВД России находился Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации — территориальный орган МВД межрегионального уровня. В его структуру входили: ОМОН "Зубр", СОБР "Рысь" и авиационный отряд специального назначения "Ястреб". Почему омоновцы в масках? Их используют для обеспечения анонимности, оказания дополнительного психологического давления и маскировки. В силу специфики работы бойцы ОМОНа обязаны сохранять анонимность и из-за высокого риска расправы с ними и членами семьи. На чём ездят омоновцы? В распоряжении ОМОНа имеются такие средства передвижения, как машина с водомётами "Лавина", БТР с крупнокалиберным пулемётом, "Урал" скрытого бронирования и др. Как попасть на службу в ОМОН? Кандидатам на должность нужно пройти подготовку по профессии, знать законы, порядок действий во время исполнения обязанностей, проявить физическое развитие. Следует продемонстрировать умение обращаться с оружием. Рядовой состав сдаёт тесты на интеллектуальные способности.

Как отмечают День ОМОНа

После интеграции ОМОНа в Росгвардию особое внимание стало уделяться традициям этого праздника. В рамках новой структуры количество отрядов, входящих в состав ОМОНа, стало небольшим, что позволило более детально посвятить каждому из них заслуженное внимание. В День ОМОНа стали проводиться показательные выступления и собирать сотрудников на их базах, чтобы поздравить и организовать концерты для офицеров и рядовых.

Авторы Андрей Ананьев