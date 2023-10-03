День ОМОН в России: когда отмечают, сколько лет отрядам и как поздравить Оглавление История ОМОН: от первого отряда 1988 года до Росгвардии Сколько лет ОМОН в 2026 году 5 фактов об ОМОН Традиции праздника: как отмечают День ОМОН Поздравления с Днём ОМОН в прозе и стихах Часто задаваемые вопросы Какого числа День ОМОН в 2026 году? Сколько лет ОМОН в 2026 году? Когда и где создали первый ОМОН? Почему ОМОН входит в Росгвардию? Выходной ли День ОМОН? День ОМОН отмечают 3 октября. История отрядов с 1988 года, почему они в Росгвардии, традиции праздника, сколько лет ОМОН в 2026 году и поздравления в прозе. 5079 5079 День ОМОНа в 2026 году: дата и традиции. Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

3 октября в России отмечается профессиональный праздник сотрудников Росгвардии, проходящих службу в мобильных отрядах особого назначения. В этот день сослуживцы и близкие вспоминают погибших сотрудников, а также чествуют отличившихся бойцов и ветеранов.

Об истории и традициях этого праздника, известного как День ОМОНа, Life.ru расскажет в этом материале.

Когда отмечают День ОМОНа

День ОМОН в 2026 году отмечают 3 октября. Это ежегодный праздник с фиксированной датой. Он официально закреплён Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации № 190 от 01.03.2002 года, подписанным тогдашним главой МВД Борисом Грызловым.

Дата была выбрана в связи с тем, что 3 октября 1988 года по приказу МВД СССР были созданы первые отряды милиции особого назначения.

История ОМОН: от первого отряда 1988 года до Росгвардии

Официально отряды милиции особого назначения (ОМОН) создали 3 октября 1988 года приказом МВД СССР № 0206. Это совпало с периодом перестройки: в стране нарастала нестабильность, участились массовые беспорядки, активизировалась организованная преступность.

За основу взяли полки патрульно-постовой службы милиции — у них уже был опыт охраны порядка на крупных мероприятиях. ОМОН появился в четырёх республиках, которые входили в состав Советского Союза, а именно в КССР, БССР, УССР, и в 14 регионах РСФСР: в УВД Краснодарского, Мособлисполкома, Леноблгорисполкомов, МВД Башкирской АССР, ГУВД Мосгорисполкома, Красноярского крайисполкомов, УВД Воронежского, Иркутского, Куйбышевского, Новосибирского, Пермского, Ростовского, Свердловского, Челябинского облисполкомов.

Какие задачи ставили перед новыми подразделениями? В их числе:

обеспечение общественного порядка на массовых акциях и мероприятиях;

задержание особо опасных преступников;

разоружение бандформирований.

После распада СССР подразделения ОМОНа стали создавать и в других регионах России. К концу 1990-х годов такие отряды действовали практически во всех крупных городах страны. Некоторые отряды получили собственные названия: «Зубр» (Московская область), «Коршун» (Чита), «Скиф» (Курган) и другие.

В 2011 году, в ходе реформы МВД и переименования милиции в полицию, подразделения временно получили название «отряд особого назначения» (ООН). Однако уже 30 ноября 2011 года приказом министра внутренних дел Рашида Нургалиева привычную аббревиатуру ОМОН вернули — но уже с новой расшифровкой: «отряд мобильный особого назначения».

Ключевой этап в истории случился 5 апреля 2016 года. Указом президента РФ Владимира Путина спецподразделения ОМОН были выведены из состава МВД и включены в структуру нового ведомства — Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии).

Фото © Shutterstock / FOTODOM / NickolayV

Сколько лет ОМОН в 2026 году

В 2026 году ОМОН исполняется 38 лет, так как первые отряды ОМОН были созданы 3 октября 1988 года приказом МВД СССР №0206.

5 фактов об ОМОН

Вот пять интересных фактов об ОМОНе, которые раскрывают разные грани этого спецподразделения:

Хотя современный ОМОН был создан в 1988 году, его прообразы возникли раньше. Сразу после войны была сформирована рота для охраны лидеров на Ялтинской конференции 1946 года. Позже на её базе создали резервный полк из бывших фронтовиков, который и стал первым полноценным прообразом ОМОНа.

Изначально ОМОН расшифровывался как «отряд милиции особого назначения». После реформы 2011 года, когда милицию переименовали в полицию, на время отряды получили аббревиатуру ООН («отряд особого назначения»). Однако вскоре привычное название ОМОН («отряд мобильный особого назначения») вернули, чтобы сохранить исторические традиции.

В 2016 году указом президента ОМОН был выведен из состава МВД России и включён в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии). Это стало частью масштабной реформы силовых ведомств.

Одним из самых известных является ОМОН «Зубр». Он был создан в 2006 году на базе существовавшего с 1988 года ОМОН ГУВД по Московской области. Отряд подчиняется непосредственно министру внутренних дел и имеет на вооружении БТР, автомобили «Тигр» и другую спецтехнику.

Помимо традиционных функций (обеспечение порядка на массовых мероприятиях, борьба с терроризмом), сотрудники ОМОНа участвуют в самых разных операциях: от обезвреживания взрывоопасных предметов до сопровождения следственных действий и работы в зонах стихийных бедствий.

Традиции праздника: как отмечают День ОМОН

3 октября сослуживцы и близкие вспоминают ушедших сотрудников и чествуют ветеранов службы. В некоторых регионах есть мемориалы, посвящённые погибшим бойцам, к ним возлагают цветы. Вторая часть этого дня является торжественной, это прямо отражено в приказе о проведении Дня ОМОНа в России. Приказ, регламентирующий День ОМОНа, включает в себя несколько строк, предписывающих 3 октября отмечать выдающихся сотрудников и ветеранов, оказавших значительный вклад в укрепление правопорядка.

В День ОМОНа обычно проводятся траурные мероприятия с возложением венков к мемориалам погибшим при исполнении служебного долга сотрудникам, торжественные собрания личного состава спецподразделений и руководства региональных управлений Росгвардии, турниры по комплексному единоборству памяти сотрудников ОМОН, погибших на службе.

Показательные выступления бойцов ОМОНа в Екатеринбурге. Видео © YouTube / Rustam Makhmadaliev

Поздравления с Днём ОМОН в прозе и стихах

Вариант 1 (официально-торжественный): «Поздравляю с Днём ОМОНа! Ваша служба — это ежедневный подвиг, требующий невероятной выдержки, силы духа и профессионализма. Желаю, чтобы все задачи решались чётко и слаженно, риски сводились к минимуму, а результаты работы всегда приносили чувство гордости. Крепкого здоровья, надёжных товарищей рядом и спокойных дней. Пусть дома всегда ждут, любят и верят в вас!»

Вариант 2 (тёплый, от близких): «С Днём ОМОНа, дорогой защитник! Ты из тех, кто первым встаёт на пути опасности, и именно благодаря таким людям мы можем чувствовать себя в безопасности. Пусть удача всегда будет на твоей стороне, силы не иссякают, а сердце остаётся таким же смелым и добрым. Желаю, чтобы любая сложная ситуация разрешалась без потерь, а дома всегда был уют и тепло, ради которого хочется возвращаться снова и снова».

Вариант 3 (для коллеги/товарища по службе): «Брат, с Днём ОМОНа! Мы знаем, какой ценой даётся спокойствие в городе: это тренировки до изнеможения, готовность сорваться в любую минуту и умение держать удар. Спасибо, что ты в строю. Желаю, чтобы каждый выход заканчивался благополучно, нервы были стальными, а поддержка команды — несокрушимой. Пусть всё задуманное сбывается, а жизнь радует не только победами, но и простыми, светлыми моментами».

Поздравления на День ОМОНа в стихах:

«С Днём ОМОНа, боец, поздравляю,

Ты знаешь, как нужен и важен твой труд.

Пусть служба даётся легко, я желаю,

Что беды и страхи тебя обойдут!»

«Заслон от бед, надёжная стена,

В руках — порядок, в сердце — преданность закону.

Ваша отвага Родине нужна,

Низкий поклон и слава вам, ОМОНу!»

«Пусть дома ждут, пусть бережет судьба,

Пусть будет крепким и надёжным тыл,

Чтоб в каждом деле, в трудный час борьбы

Всегда хватало мужества и сил!»

«С днем ОМОНа поздравляем!

Сил, здоровья вам желаем,

Быть опорой для страны,

Ведь отважны вы и сильны.

Пусть обходит стороной

Каждый день любой разбой!»

«Вы там, где трудно, там, где нужен щит,

Где закон и мир от зла храните.

Пусть ангел вас от пуль всегда хранит,

И с честью службу верную несите!»

«Желаем счастья, радости в семье,

Здоровья крепкого и верного плеча.

Пусть будет мир на нашей доброй земле,

И жизнь горит, как яркая свеча!»

Фото © Shutterstock / FOTODOM / North Monaco

Часто задаваемые вопросы

Какого числа День ОМОН в 2026 году?

День ОМОН в 2026 году отмечается 3 октября.

Сколько лет ОМОН в 2026 году?

В 2026 году ОМОН исполняется 38 лет.

Когда и где создали первый ОМОН?

Первые отряды ОМОН были созданы 3 октября 1988 года приказом МВД СССР №0206. Они появились в Белорусской, Украинской, Казахской ССР, а также в 14 регионах РСФСР.

Почему ОМОН входит в Росгвардию?

ОМОН вошёл в состав Росгвардии 5 апреля 2016 года в рамках реформы силовых структур. Это решение было продиктовано необходимостью создать единую, более эффективную систему обеспечения внутренней безопасности государства.

Выходной ли День ОМОН?

Нет, 3 октября (День ОМОН) не является выходным днём. Это профессиональный праздник, который закреплён в ведомственном календаре.

Авторы Софья Бух