Родинка, шрам или лишний палец: какие приметы навсегда закрывали дорогу в советскую милицию и КГБ

Форма, погоны и стабильная зарплата — в СССР служба в органах считалась счастливым билетом в жизнь. Получить этот билет было куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Кандидатов просеивали через плотное сито проверок, и судимость была далеко не единственной причиной для отказа. Иногда хватало родинки, старого шрама или лишнего сантиметра роста, чтобы навсегда попрощаться с мечтой о погонах. Life.ru разобрался, какие внешние приметы становились приговором для будущих милиционеров и чекистов.

Милиция и КГБ смотрели на кандидатов по-разному

Какие приметы не брали в милицию и КГБ в СССР. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Первое, что стоит понять: два ведомства оценивали внешность будущих сотрудников с противоположных позиций. Милиционер на посту обязан был бросаться в глаза прохожим и хулиганам, ведь его форма служила напоминанием о порядке. Крепкий парень после армии, со средним специальным образованием и без явных физических изъянов — вот классический портрет постового или регулировщика на людном перекрёстке большого советского города.

У КГБ задача стояла прямо противоположная. Чекист должен был раствориться в толпе и не привлекать ни единого лишнего взгляда на улице, в очереди или в вагоне метро. Слишком яркая внешность, необычная красота, любая заметная черта лица становились поводом для отказа, ведь сотрудника госбезопасности запоминать было нельзя категорически по самой сути его работы. Именно поэтому отбор в КГБ по части внешности был куда придирчивее и жёстче, чем в обычной милиции.

Татуировки не прощали никому

Здесь оба ведомства были единодушны на сто процентов: любая наколка автоматически ставила крест на карьере в органах. Не имело значения содержание рисунка, его размер или место на теле — правило работало без исключений и одинаково жёстко для всех кандидатов без разбора. В советском сознании татуировка прочно ассоциировалась с криминальным миром и низкой культурой, поэтому человека с наколкой просто не считали годным носить погоны и охранять порядок в стране.

Список внешних дефектов пугал своей длиной

Почему в советскую милицию и КГБ не брали людей с татуировками. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Инструкция НКВД 1938 года описывала критерии отбора кадров невероятно подробно. Косоглазие, нервные тики, заячья губа, выступающие вперёд зубы или отсутствие десяти и более зубов сразу закрывали дорогу в органы. Заикание, плешивость, витилиго и кожные пятна тоже становились причиной отказа комиссии. Кривые, укороченные или отсутствующие конечности, а также ампутация части пальца перечёркивали шансы кандидата.

Отдельно проверяли и совсем редкие особенности внешности: слишком крупную или маленькую голову, лишние пальцы на руках, аномалии половых органов, густой волосяной покров по всему телу. Такие детали фиксировали в медицинской карте кандидата ещё на первом этапе отбора, до всех остальных проверок биографии. В КГБ к этим пунктам подходили строже всего: любой шрам, родимое пятно или врождённое уродство, способное сделать человека приметным на улице, автоматически перечёркивало личное дело.

Рост, вес и телосложение имели чёткие рамки

Существовал жёсткий антропометрический минимум для будущих сотрудников органов. Кандидат обязан был весить не меньше 45 килограммов и иметь рост от 150 сантиметров, иначе документы даже не рассматривали всерьёз. Людей со слаборазвитой мускулатурой и узкой грудной клеткой тоже отсеивали на дальних подступах к комиссии. Форма должна была сидеть безупречно, а рубцы или увечья, мешающие её носить, становились поводом для отвода.

Национальность и тайная слежка решали судьбу тихо

Почему национальность влияла на службу в КГБ в СССР. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Отдельная и болезненная тема отбора — национальный вопрос. В госбезопасность не брали евреев, крымских татар, чеченцев, ингушей, калмыков, греков, немцев, корейцев и финнов, объясняя это политической неблагонадёжностью целых народов. Кроме открытых анкетных проверок, существовала и скрытая слежка за потенциальным кандидатом. За будущими чекистами месяцами, а порой и годами наблюдали прямо на производстве и на комсомольской работе, оценивая поведение в быту, отношения в коллективе и даже привычки в свободное время. Человек мог годами трудиться на заводе и даже не подозревать, что его кандидатуру уже давно изучают со всех сторон невидимые кураторы, а решение о будущей карьере фактически принято без его ведома.

Почему в КГБ не любили бывших милиционеров

Кандидатов, ранее служивших в милиции, годами проверяли особенно придирчиво. По легенде, в декабре 1980-го на станции метро «Ждановская» пьяные милиционеры задержали и избили майора КГБ Вячеслава Афанасьева, хотя трогать чекистов им было строго запрещено. Скрывая преступление, офицера вывезли за город и убили, инсценировав ограбление. Дело обернулось войной между ведомствами, а недоверие к бывшим постовым сохранялось в КГБ ещё долго.

Система отбора в советские органы кажется местами абсурдной, но по-своему логичной для эпохи. Милиционер обязан был служить видимым лицом закона, а чекист — его незаметной тенью, и каждое ведомство подбирало людей под свою роль. Кстати, приметы преследовали советского человека не только на комиссии в отделе кадров: некоторые вещи дома тоже считались способными принести беду. Life.ru уже разбирался, какие 7 предметов дома незаметно крадут удачу и здоровье.