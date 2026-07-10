35 лет со дня первой инаугурации президента России: как проходила церемония 10 июля 1991 года

10 июля 1991 года в Кремле состоялась церемония, которая сегодня воспринимается как точка отсчёта российского президентства. Борис Ельцин, избранный 12 июня первым президентом РСФСР, принёс присягу на внеочередном, V съезде народных депутатов. Life.ru рассказывает, как прошла первая церемония инаугурации президента, и показывает архивные фотографии, сделанные 35 лет назад.

Подготовка к церемонии: новая Россия искала свои символы

Первая инаугурация Бориса Ельцина: как проходила церемония 10 июля 1991 года? Фото © ТАСС / Юрий Лизунов, Александр Чумичев

Подготовке к церемонии придавалось большое значение. Ельцин лично участвовал в обсуждении организационных деталей, выступлений и государственной атрибутики. Всё это должно было подчеркнуть новый статус России, её суверенитет и политическую самостоятельность. При этом возможности для проведения столь торжественного события тогда были совсем не такими, как сегодня. 10 июля 1991 года инаугурация прошла в Кремлёвском Дворце съездов — здании, созданном для съездов КПСС.

Атрибутика церемонии инаугурации президента России также во многом ещё сохраняла советский характер. На сцене находились красные флаги СССР и РСФСР. Несмотря на торжественный характер, церемония не была чрезмерно пышной. Вёл её Руслан Хасбулатов, занимавший пост председателя Верховного Совета РСФСР и в тот момент поддерживавший Ельцина. Первым к собравшимся обратился народный артист СССР Олег Басилашвили, известный своими демократическими взглядами. Речь он подготовил самостоятельно, и она точно передавала настроение момента. Басилашвили говорил о том, что в древнем Московском Кремле открывается новая страница более чем тысячелетней истории России!

Речь первого президента

Речь Ельцина на церемонии первой инаугурации президента в России: как прошла церемония 10 июля 1991 года? Фото © ТАСС / Юрий Лизунов, Александр Чумичев

После выступления Олега Басилашвили на сцену поднялся Борис Ельцин. За трибуной перед ним находились две конституции: союзная и российская. Этот образ стал символом переходного времени, где новая российская власть оформлялась внутри ещё существовавшей советской системы. Ельцин принёс президентскую присягу, после чего прозвучал государственный гимн России — «Патриотическая песня» Михаила Глинки, но пока ещё без слов.

Одновременно над Кремлём был поднят флаг РСФСР, а позже рабочей резиденцией президента стал 14-й корпус, выделенный Ельцину. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил первого президента России и передал ему поздравительный адрес от имени основных религиозных конфессий страны. В своей речи Ельцин обозначил ключевые ориентиры будущей политики. Он говорил о приверженности демократическому пути, необходимости реформ, укреплении российского суверенитета, защите реальных прав народа и равенстве граждан независимо от национальности.

Интрига вокруг участия союзного руководства

Телевизионный кадр трансляции инаугурации 10 июля 1991 года: почему Горбачёв не выступил после патриарха? Фото © ТАСС / Дмитрий Соколов

Интригой стало участие в церемонии руководства СССР. Изначально предполагалось, что президент СССР Михаил Горбачёв будет присутствовать на инаугурации и выступит после патриарха. Однако накануне церемонии стало известно, что он не придёт к её началу, а его выступление пройдёт уже вне основной официальной части. По воспоминаниям очевидцев, советское руководство фактически дистанцировалось от самой процедуры вступления Ельцина в должность. В момент принесения присяги в зале не было ни председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова, ни премьер-министра Валентина Павлова. Горбачёв появился только ближе к завершению мероприятия.

За церемонией по телевидению следили сотни тысяч жителей России. Для многих происходящее стало подтверждением, что новый лидер республики уверенно берёт власть в свои руки и готов к самостоятельным политическим действиям. Уже через несколько недель, 19 августа 1991 года, страна окажется в центре путча, который окончательно изменит её политическую судьбу. Инаугурация 10 июля 1991-го останется в истории как символический рубеж — момент, когда российская республика громко заявила о суверенитете внутри ещё существовавшего СССР.