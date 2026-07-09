5 дореволюционных артефактов на Красной площади, которые вы, скорее всего, никогда не замечали

Каждый день по Красной площади проходят тысячи людей. Большинство смотрит на Кремль, собор Василия Блаженного и ГУМ, но буквально в нескольких шагах находятся достопримечательности, которым больше 100 лет! Среди миллионов туристов лишь единицы замечают небольшие детали, сохранившиеся ещё со времён Российской империи. Одни остались как память, другие до сих пор используются, а некоторые стали частью городской легенды. Life.ru собрал 5 дореволюционных артефактов, которые стоит найти во время следующей прогулки по Красной площади. Поехали?

Артефакт №1. Дореволюционная визитка на ступенях

Дореволюционная визитка на ступенях ГУМа: где найти старую надпись на Красной площади. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Один из таких артефактов находится у центрального входа в ГУМ. Большинство людей сразу поднимаются по лестнице, но, если остановиться и посмотреть на торцы гранитных ступеней, можно различить почти стёртую дореволюционную надпись. Это старая визитка производителя лестницы. В конце XIX века такие клейма были вполне обычной практикой: заводы, мастерские и поставщики строительных материалов оставляли свои имена прямо на камне, металле или кирпиче. В строительстве Верхних торговых рядов, будущего ГУМа, участвовали самые известные поставщики и подрядчики, поэтому неудивительно, что такие клейма сохранились.

Как найти первый артефакт? Чтобы отыскать дореволюционную подпись на лестнице, нужно подойти к центральному входу ГУМа со стороны Красной площади, неспеша поднимаясь наверх, внимательно посмотреть на вертикальную часть ступеней. Лучше всего буквы видны при косом солнечном свете.

Артефакт №2. Самая старая коновязь на Красной площади

Старинная коновязь у ГУМа: где находится кольцо для лошадей на Красной площади. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ещё один незаметный артефакт сохранился на углу ГУМа ближе к Казанскому собору и Историческому музею. В гранитном основании здания можно увидеть массивное металлическое кольцо. Сейчас мало кто узнает в нём старинную коновязь, а ведь раньше они были на каждом углу. Так как до автомобилей центр Москвы был заполнен экипажами, извозчиками и лошадьми.

Купцы и покупатели приезжали к Верхним торговым рядам, оставляли лошадей у здания, привязывая поводья к таким кольцам. Подобные коновязи когда-то были обычной частью городского пространства, но почти все исчезли во время перестроек, благоустройства и смены транспорта. Эта сохранилась как маленький фрагмент Москвы XIX века. Чтобы найти второй артефакт, нужно идти от Казанского собора вдоль фасада ГУМа в сторону центрального входа и смотреть не на витрины, а вниз, на цоколь здания.

Артефакт №3. Что скрывает храм Василия Блаженного?

Геодезические реперы у храма Василия Блаженного: зачем нужны старые метки на стенах собора. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Третий артефакт спрятан у храма Василия Блаженного. Если обойти Покровский собор слева, на стенах можно заметить небольшие чугунные диски с номерами. Это геодезические реперы (не то, что вы подумали), специальные отметки, по которым инженеры и геодезисты определяют высоту местности относительно уровня Балтийского моря.

Для обычного прохожего они похожи на старые болты или декоративные элементы, но на самом деле это важные технические точки. От таких меток рассчитывали высоты при строительстве дорог, зданий, мостов и инженерных сетей. Храм Василия Блаженного стоит на прочном историческом основании, поэтому его стены удобны для размещения таких долговечных знаков.

Артефакт №4. Где пожать руку Москве?

Ручка «Рука Москвы» на Никольской башне: история необычного артефакта Кремля. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

У Никольской башни Кремля находится ещё одна деталь, вокруг которой сложилась городская легенда. На старой двери можно увидеть ручку в виде человеческой кисти, держащей свиток. Её часто называют «рукой Москвы». Когда-то существовало поверье, что к ней нужно прикоснуться или «пожать руку Москве» перед важным делом или дальней дорогой.

Сейчас подойти к двери нельзя, но саму ручку можно рассмотреть со стороны. Никольская башня — одна из старейших башен Кремля, построенная в конце XV века, а после пожара и разрушений 1812 года она была восстановлена и получила свой узнаваемый готический облик. На фоне грандиозной истории башни эта маленькая бронзовая ручка кажется почти незаметной, но именно такие детали делают город живым. Они связывают официальную архитектуру с человеческими привычками, суевериями и повседневными ритуалами.

Артефакт №5. Львы и единороги на крыше

Львы и единороги на Историческом музее: значение старинных флюгеров на Красной площади. Фото © Shutterstock / FOTODOM / WorldStockStudio

Пятый артефакт нужно искать не под ногами, а высоко над головой. На крыше Государственного исторического музея установлены позолоченные флюгеры в виде льва и единорога. Большинство людей видит только красный фасад музея, но если поднять взгляд к шпилям, можно заметить эти фигуры. Лев и единорог — это старые символы царской власти, силы, благородства и преемственности. Они использовались в русской геральдике задолго до строительства музея, поэтому их появление на здании, посвящённом истории России, было неслучайным.

После революции многие имперские символы с московских зданий снимали или уничтожали, но часть подобных деталей удалось сохранить и позднее восстановить. Особенно интересно, что эти фигуры могут поворачиваться в зависимости от направления ветра. Лучше всего их рассматривать с площади перед Историческим музеем в ясную погоду, когда золото хорошо заметно на фоне красного кирпича.

Что важно, такой маршрут по Красной площади занимает всего полчаса, но полностью меняет восприятие места. Сначала центральный вход ГУМа и дореволюционная визитка на ступенях, затем угол ГУМа у Казанского собора и старая коновязь, потом стены храма Василия Блаженного с геодезическими реперами, Никольская башня с «рукой Москвы» и наконец флюгеры Исторического музея. А вы знали про эти артефакты? Пишите в комментариях. Кстати, а сможете ли вы отличить работы Веры Мухиной от произведений других скульпторов?