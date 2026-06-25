Всемирный день витилиго: Заразны ли белые пятна, когда идти к врачу и правда ли, что это проклятие

25 июня отмечают Всемирный день витилиго. Белые пятна на коже не делают человека опасным или «нечистым». Но мифы вокруг этого состояния до сих пор живут. Кто-то боится пожать руку человеку с пятнами, кто-то советует «почистить кровь», кто-то болтает про проклятия, сглаз и «плохую энергию». Life.ru разобрался во всех деталях этого состояния: заразно ли витилиго, когда стоит идти к врачу и связано ли оно с раком кожи.

Что такое витилиго и почему появляются белые пятна

Что такое витилиго? Это состояние кожи, при котором отдельные участки теряют пигмент. Фото © Wikipedia / James Heilman, MD

Витилиго — это хроническое состояние кожи, при котором отдельные участки теряют особый пигмент. Главный механизм связан с меланоцитами — клетками, которые производят меланин. Если они повреждаются или попадают под атаку собственной иммунной системы, кожа на этом участке светлеет. Поэтому витилиго часто относят к аутоиммунным состояниям: иммунитет по ошибке реагирует не на вирус или бактерию, а на свои же клетки.

Почему это происходит, медицина до конца не знает. У одних людей большую роль играет наследственная предрасположенность, у других пятна появляются после сильного стресса, травмы кожи, солнечного ожога, гормональных сбоев или на фоне других аутоиммунных заболеваний — например, проблем с щитовидной железой. Развеивая миф: витилиго не рак и не может перерасти в него. Напротив, исследования показывают, что у людей с этим состоянием снижен общий риск развития рака кожи, включая меланому. Учёные связывают это с особенностями иммунной системы. Механизм, разрушающий пигментные клетки при витилиго, одновременно обеспечивает более высокую естественную защиту от перерождения этих клеток в злокачественные.

Главный вопрос: заразно ли витилиго

Миф о заразности витилиго не имеет медицинских оснований. Оно не заразно и не передаётся через прикосновения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Заразность витилиго — главный миф. Это состояние нельзя подцепить через рукопожатие, объятие, поцелуй и любые другие контакты с человеком, даже косвенные. В бассейнах, метро, спортзалах и других общественных местах также невозможно заразиться витилиго. Это состояние не вызывает бактерии, вирусы, грибки или паразиты. Это не лишай, проказа, сыпь или какая-то инфекция.

Пятна возникают только потому, что на конкретных участках кожи нарушается работа пигментных клеток, как мы уже рассказывали выше. Поэтому человек с витилиго не обязан объяснять окружающим, почему его можно трогать. Прикасаться можно и даже нужно, если это ваш близкий, ребёнок, партнёр, друг или коллега, которому и так иногда приходится выдерживать лишние взгляды.

Помогают ли белые пятна организму, или это знак «проклятых»

Витилиго не проклятие, а медицинское состояние кожи, они не говорят о порче или сглазе. Фото © Wikipedia / Produnis

Белые пятна не «помогают» организму в бытовом смысле. Они не выводят токсины, не показывают, где «шлаки», и не защищают от тайной болезни, а также не являются знаком порчи. «Проклятием» витилиго тоже не является. Это медицинское состояние, которое влияет прежде всего на внешний вид кожи и на её чувствительность к солнцу.

Сами пятна обычно не разрушают организм и не превращаются во что-то опасное просто потому, что они белые. Но кожа без меланина хуже защищена от ультрафиолета, поэтому легче обгорает. А ещё витилиго может сочетаться с другими аутоиммунными нарушениями. Поэтому к врачу идти стоит не из-за страха, а из заботы о себе: подтвердить диагноз, исключить похожие болезни и понять, нужно ли дополнительное обследование.

Когда нужно идти к врачу

Если белое пятно растёт или меняет форму, нужна консультация врача-дерматолога. Фото © Shutterstock / FOTODOM / HenadziPechan

К дерматологу лучше записаться, если вы впервые заметили светлое пятно, особенно если оно меняется в размерах, появляются светлые учаски. Не стоит проверять народные методы из Интернета — например, лимон, уксус, соду, йод или загар, чтобы якобы выровнять цвет кожи. Так вы можете получить ожог и сильно навредить себе.

Обратиться к врачу также особенно важно, если пятно зудит, шелушится, краснеет, мокнет, болит, появилось после ожога или травмы, быстро растёт, меняет форму, расположено на лице, губах, слизистых, половых органах или сопровождается побелением волос, бровей, ресниц. Также повод для консультации — семейные случаи витилиго, аутоиммунные заболевания у родственников, проблемы с щитовидной железой, сильная усталость, резкие изменения веса и выпадение волос.

Главное — не ставить себе диагноз по фото. Под витилиго могут маскироваться грибковые поражения, последствия дерматита или псориаза, невусы, поствоспалительная депигментация и более редкие заболевания. Лечение у них разное, поэтому самодиагностика здесь плохой помощник.

Можно ли загорать при витилиго

Как загорать людям с витилиго? Загорать можно только с высокой защитой от солнца и SPF 50+. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alfonso Soler

Короткий ответ, можно ли загорать при витилиго, — нет. Находиться под солнцем, гулять, выезжать на море и водоёмы не навредит. А вот целенаправленно загорать, особенно без сильного SPF-крема, категорически запрещается. При витилиго участки без пигмента особенно уязвимы. Там меньше меланина, а значит, меньше естественной защиты от ультрафиолета. Если долго лежать под прямыми лучами, можно быстро получить ожог.

Правило такое: солнце не запрещено, но с ним нужно быть осторожным. Используйте солнцезащитное средство с высоким SPF, лучше 50+ или максимальным доступным фактором, наносите его заранее и обновляйте после купания, пота и каждые пару часов. На пляже помогут футболка, туника, панама, очки и тень. Самое агрессивное солнце — примерно с 11 до 16 часов.

Солярий — плохая идея. Он не «лечит» витилиго и не заменяет медицинскую фототерапию. Она проводится по назначению врача, на контролируемом оборудовании и с понятной дозировкой. Самостоятельное облучение ради «выравнивания цвета» может закончиться ожогом и ухудшением состояния.

Лечится ли витилиго?

Как вылечить витилиго? Лечение витилиго подбирает врач после осмотра кожи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Витилиго сложно назвать болезнью, которую можно вылечить раз и навсегда одной таблеткой. Но это не значит, что ничего нельзя сделать. Современное лечение помогает замедлить появление новых пятен, частично вернуть пигмент, сделать контраст менее заметным и снизить риск рецидивов.

Тактика лечения витилиго зависит от возраста, площади поражения, активности процесса и зоны, где появились пятна. Врач может назначить местные противовоспалительные препараты, фототерапию, уход для защиты кожи, иногда дополнительные методы коррекции. Прогноз очень индивидуален. У кого-то пятна годами не меняются, у кого-то постепенно расширяются, а у кого-то часть пигмента возвращается.

Отдельная часть лечения — психологическая. Для многих витилиго становится больше не медицинской, а социальной проблемой: взгляды, вопросы, неудачные комментарии, страх открытой одежды и фото. Здесь помогают поддержка близких, работа с психологом, сообщества пациентов, а при желании — камуфляжная косметика или автозагар, которые временно выравнивают тон.

Знаменитости с витилиго: почему это не мешает быть на виду

Витилиго Майкла Джексона часто обсуждали как «отбеливание кожи», хотя речь шла о медицинском состоянии. Фото © ТАСС / ЕВ / Frank Leonhardt

Витилиго есть у людей самых разных профессий: моделей, спортсменов, журналистов и т.д. И все эти люди прекрасно продолжают строить свою карьеру, а кому-то особенность даже помогает. Чем чаще публичные люди говорят о своём опыте, тем меньше вокруг диагноза страха и суеверий. Давайте рассмотрим несколько самых ярких звёзд с такой «изюминкой» во внешности.

Самый известный пример — Майкл Джексон. Из-за изменения цвета кожи певца десятилетиями обвиняли в «отбеливании» и желании изменить расу. Позже стало известно, что у него действительно было витилиго. Его история показала, как жестоко общество бывает к внешности, которую не понимает.

Модель Уинни Харлоу с детства живёт с витилиго и открыто говорит о принятии своей внешности. Фото © ТАСС / Image Press Agency / Sipa USA

Другой пример — модель Уинни Харлоу. В детстве её дразнили из-за белых пятен на коже, а сегодня она выходит на подиумы, снимается для крупных брендов и говорит о витилиго не как о «дефекте», а как о части своей внешности. Для многих людей с таким диагнозом она стала символом того, что кожу необязательно прятать, а можно и нужно показывать и гордиться своей особенностью.

Витилиго не помешало Скотту Йоргенсену выступать на высоком уровне и выходить в октагон. Фото © Youtube / UFSC FIGHT PASS

О витилиго открыто говорил и американский боец Скотт Йоргенсен. Заболевание у него проявилось ещё в детстве. Сначала пятна появились на руках и ногах, а со временем стали заметны и на других участках тела. В спорте, где тело постоянно на виду, Йоргенсен не стал скрывать свою кожу и не позволил диагнозу стать главным фактом о себе. Он выходил в октагон, соревновался на высоком уровне и своим примером показывал: витилиго не отменяет силу, дисциплину, выносливость и профессиональную карьеру.

Тележурналист Ли Томас открыто рассказал о витилиго и о том, как диагноз изменил его отношение к внешности. Фото © Youtube / I Know channel

Тележурналист Ли Томас тоже столкнулся с витилиго уже во взрослом возрасте. Для человека, который работает в кадре, это стало серьёзным испытанием. Но он не ушёл из профессии, написал книгу о своём опыте и теперь помогает другим людям спокойнее относиться к изменениям внешности. Да, в кадре он гримируется, чтобы пятна не отвлекали от происходящего на экране, но Ли гордо несёт своё заболевание и открыто о нём говорит.

Все эти истории нужны не для того, чтобы романтизировать диагноз. Знаменитости показывают, что белые пятна на коже не делают человека слабее, хуже или «не таким». Витилиго может влиять на самооценку, но не обязано определять судьбу. Это не инфекция, не проклятие и не повод прятаться от мира. Но такое состояние требует внимания: защиты от солнца, грамотной диагностики и спокойного отношения к себе. Белые пятна не делают человека опасным, а только особенным, со своей удивительной изюминкой. А ранее Life.ru рассказал о трёх громких ритуалах, чтобы привлечь больше денег в свою жизнь!