Составлен топ-5 ошибок на первом свидании, после которых второго точно не будет

83% опрошенных россиян не пойдут на второе свидание, если обнаружат у потенциальной второй половинки "красные флаги". Главные причины отказа от дальнейшего общения содержатся в исследовании сервиса "Мамба", которое оказалось в распоряжении "Газеты.ru".

Согласно опросу, 65% людей назвали неопрятность самым отталкивающим фактором, а 73% женщин рассказали, что не станут общаться с мужчиной с неприятным запахом. Для 50% красным флагом стал обман: если девушка или парень солгали во время общения в соцсетях либо фотография на сайте знакомств отличается от действительности, на следующую встречу можно не рассчитывать.

Также мужчинам не нравится, когда девушка часто отвлекается на смартфон или фотографирует еду (40%). А большинству женщин не нравятся разговоры о сексе на первом свидании и вспыльчивость кандидата на роль второй половинки (48%). Разговоры о бывших партнёрах чаще раздражают мужчин, чем женщин (25% VS 12%).

Треть мужчин заявили, что их пугают феминистки. Женщин одинаково смущает как и озабоченность, так и зажатость партнёра. Результаты опроса показали, что второй шанс партнёру с "красными флагами" готовы дать 30% мужчин и 5% женщин.