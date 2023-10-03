Дерматовенеролог предупредил о скрытой опасности гель-лаков

Длительное использование гель-лака без своевременного снятия покрытия принесёт хозяйке ногтей не только привлекательный внешний вид, но и неприятные проблемы. Продолжительный контакт химических веществ с пластинами провоцирует их ослабление и расслоение, а также приводит к опасным болезням, предупредила врач-дерматовенеролог Светлана Ворожбит.

Специалист рассказала, что в состав гель-лаков входят кислоты, консерванты и формальдегиды. Они делают ногти ломкими и склонными к скалыванию. В повреждённые участки со временем проникают возбудители инфекций — грибки и бактерии. Дабы избежать такого сценария, лучше не носить декоративное покрытие дольше трёх недель, считает врач.

"Это связано с отрастанием ногтя и смещением центра тяжести к его свободному краю. Такое изменение архитектуры ногтей увеличивает давление на ногтевую пластину, она становится более уязвима к поломке", — рассказала Ворожбит "Газете.ru".

По словам собеседницы издания, многое в этом вопросе зависит от квалификации мастера. Если гель-лак наносится глубоко под кутикулу, ногтевая пластина с высокой долей вероятности начнёт деформироваться. А вот при снятии покрытия нужно следить, чтобы не возникало болевых ощущений.