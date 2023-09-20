Растворять, пилить или резать? : Россиянкам рассказали, как снять гель-лак дома и не лишиться ногтей

Сейчас одна из самых популярных бьюти-процедур — маникюр гелем-лаком. Но у такого лака есть особенность ― его трудно снять в домашних условиях. Что делать, если поход в салон нескоро, а маникюр уже надоел, рассказал портал RuNews24.ru.

Главное правило — не сдирать покрытие с ногтя, иначе есть риск снять и ногтевую пластину тоже. Также не стоит ходить с гелем-лаком больше двух-трёх недель. Неважно, снимите ли вы его окончательно или просто смените маникюр. Такой период обусловлен тем, что чем длиннее ноготь под покрытием, тем больше нагрузки ложится на кончик при отрастании пластины. И если вы не хотите в итоге получить травмированный или деформированный ноготь, лак будет лучше снять через три недели после нанесения.

Существует традиционный механический способ, при котором нужно взять обычную пилочку и пройтись ею по каждому ногтю пилящими движениями. Но нужно учитывать, что для мягких ногтей нужно брать мягкую пилку (240 грит), для твёрдых ― жёсткую (180 грит). Чтобы не повредить ноготь, снимайте покрытие плавными движениями.

Также можно оставить ноготь под ацетоном или жидкостью для снятия обычного лака. Обмакните кусочек ватки размером с ноготь, приложите и замотайте фольгой на 10–15 минут. После процедуры гель-лак размягчается, поэтому его можно снять даже руками. Перед погружением ногтя в ацетон необходимо намазать кожу рук кремом, чтобы не повредить кутикулу.

Гель-лак и процедура по его удалению ослабляют ногти, поэтому сразу после снятия рекомендуется сделать укрепляющую ванночку с морской солью, нанести питательный крем и лечебный лак, втереть масла. Тогда ногти не потеряют своей красоты.