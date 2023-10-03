В Кремле назвали дату выступления Путина на форуме "Валдай"

Международный дискуссионный клуб "Валдай" был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай. Интеллектуальный потенциал "Валдая" высоко оценивается в России и за рубежом. За годы существования клуба в его работе приняли участие более 1000 представителей международного научного сообщества из 85 стран мира. Владимир Путин регулярно участвует в мероприятиях клуба.