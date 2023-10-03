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3 октября, 11:53

В Кремле назвали дату выступления Путина на форуме "Валдай"

Президент Владимир Путин выступит на Валдайском форуме 5 октября

Президент России Владимир Путин выступит на пленарной сессии ежегодного заседания клуба "Валдай" в четверг, 5 октября. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о дате выступления президента на Валдайском форуме, представитель Кремля заявил: "Послезавтра".

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Международный дискуссионный клуб "Валдай" был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай. Интеллектуальный потенциал "Валдая" высоко оценивается в России и за рубежом. За годы существования клуба в его работе приняли участие более 1000 представителей международного научного сообщества из 85 стран мира. Владимир Путин регулярно участвует в мероприятиях клуба.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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