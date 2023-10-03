Кремль выразил уважение экс-сенатору Рыжкову и его вкладу в развитие страны

В Кремле назвали 94-летнего сенатора Николая Рыжкова примером для подражания и выразили уважение его вкладу в развитие страны. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал уход бывшего председателя Совета министров СССР из Совета Федерации.

По словам представителя Кремля, такими людьми, как Рыжков, "можно только восхищаться и учить детей на их примере".

"Трудно переоценить вклад таких людей в развитие нашей страны. Сколько всего они сделали для людей, как они тратили свои силы и здоровье. Это действительно люди экстраординарные", — сказал Песков в беседе с журналистами во вторник, 3 октября.