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3 октября, 12:17

Кремль выразил уважение экс-сенатору Рыжкову и его вкладу в развитие страны

Песков заявил, что старейший сенатор Рыжков внёс серьёзный вклад в развитие РФ

В Кремле назвали 94-летнего сенатора Николая Рыжкова примером для подражания и выразили уважение его вкладу в развитие страны. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал уход бывшего председателя Совета министров СССР из Совета Федерации.

По словам представителя Кремля, такими людьми, как Рыжков, "можно только восхищаться и учить детей на их примере".

"Трудно переоценить вклад таких людей в развитие нашей страны. Сколько всего они сделали для людей, как они тратили свои силы и здоровье. Это действительно люди экстраординарные", — сказал Песков в беседе с журналистами во вторник, 3 октября.

Экс-премьера СССР Рыжкова освободили от полномочий сенатора

Экс-премьера СССР Рыжкова освободили от полномочий сенатора

О том, что старейший сенатор и экс-премьер Советского Союза Николай Рыжков ушёл с поста представителя исполнительной власти Белгородской области в Совете Федерации, стало известно сегодня утром. Во времена СССР он занимал различные должности в руководстве страны, начинал работу на заводе "Уралмаш", где сначала был мастером, а затем стал генеральным директором предприятия. С 1975 года он был первым заместителем министра тяжёлого и транспортного машиностроения СССР, первым заместителем председателя Госплана СССР, секретарём ЦК КПСС и заведующим экономическим отделом ЦК КПСС.

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ТАСС / Михаил Метцель

Александр Юнашев
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