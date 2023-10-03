Кремль выразил уважение экс-сенатору Рыжкову и его вкладу в развитие страны
Песков заявил, что старейший сенатор Рыжков внёс серьёзный вклад в развитие РФ
В Кремле назвали 94-летнего сенатора Николая Рыжкова примером для подражания и выразили уважение его вкладу в развитие страны. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал уход бывшего председателя Совета министров СССР из Совета Федерации.
По словам представителя Кремля, такими людьми, как Рыжков, "можно только восхищаться и учить детей на их примере".
"Трудно переоценить вклад таких людей в развитие нашей страны. Сколько всего они сделали для людей, как они тратили свои силы и здоровье. Это действительно люди экстраординарные", — сказал Песков в беседе с журналистами во вторник, 3 октября.
О том, что старейший сенатор и экс-премьер Советского Союза Николай Рыжков ушёл с поста представителя исполнительной власти Белгородской области в Совете Федерации, стало известно сегодня утром. Во времена СССР он занимал различные должности в руководстве страны, начинал работу на заводе "Уралмаш", где сначала был мастером, а затем стал генеральным директором предприятия. С 1975 года он был первым заместителем министра тяжёлого и транспортного машиностроения СССР, первым заместителем председателя Госплана СССР, секретарём ЦК КПСС и заведующим экономическим отделом ЦК КПСС.
ТАСС / Михаил Метцель