Экс-премьера СССР Рыжкова освободили от полномочий сенатора

Старейший сенатор, экс-премьер Советского Союза Николай Рыжков ушёл с поста представителя исполнительной власти Белгородской области в Совете Федерации. Это подтверждается постановлением, опубликованным на сайте верхней палаты, подписанным председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. Полномочия 94-летнего сенатора были досрочно прекращены 25 сентября.

Рыжков занимал пост сенатора от Белгородской области с 2003 года. Во времена СССР он занимал различные должности в руководстве страны, начинал работу на заводе "Уралмаш", где сначала был мастером, а затем стал генеральным директором предприятия. С 1975 года он был первым заместителем министра тяжёлого и транспортного машиностроения СССР, первым заместителем председателя Госплана СССР, секретарём ЦК КПСС и заведующим экономическим отделом ЦК КПСС.

В 1985 году Рыжков стал главой Совета министров СССР и возглавил штаб по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. В 1991 году он вышел на пенсию, а после баллотировался в президенты РСФСР и занял второе место. В 1995–1999 годах он был избран депутатом Госдумы от Белгородского избирательного округа.