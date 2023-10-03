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3 октября, 07:30

Экс-премьера СССР Рыжкова освободили от полномочий сенатора

Старейший сенатор, экс-премьер СССР Николай Рыжков досрочно ушёл из Совфеда

<p>Экс-премьер Советского Союза Николай Рыжков. Обложка © Wikipedia / <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2019_Nikolay_Ryzhkov.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">council.gov.ru</a></p>

Экс-премьер Советского Союза Николай Рыжков. Обложка © Wikipedia / council.gov.ru

Старейший сенатор, экс-премьер Советского Союза Николай Рыжков ушёл с поста представителя исполнительной власти Белгородской области в Совете Федерации. Это подтверждается постановлением, опубликованным на сайте верхней палаты, подписанным председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. Полномочия 94-летнего сенатора были досрочно прекращены 25 сентября.

Рыжков занимал пост сенатора от Белгородской области с 2003 года. Во времена СССР он занимал различные должности в руководстве страны, начинал работу на заводе "Уралмаш", где сначала был мастером, а затем стал генеральным директором предприятия. С 1975 года он был первым заместителем министра тяжёлого и транспортного машиностроения СССР, первым заместителем председателя Госплана СССР, секретарём ЦК КПСС и заведующим экономическим отделом ЦК КПСС.

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В 1985 году Рыжков стал главой Совета министров СССР и возглавил штаб по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. В 1991 году он вышел на пенсию, а после баллотировался в президенты РСФСР и занял второе место. В 1995–1999 годах он был избран депутатом Госдумы от Белгородского избирательного округа.

Ранее Лайф писал о том, что член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова провела летний отдых в странах НАТО. После этого её предупредили о недопустимости таких поездок во время проведения спецоперации.

Илья Суриков
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