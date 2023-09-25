Нарусовой устроили разбор полётов в Совфеде из-за вояжа по странам НАТО в разгар СВО
Совфед предупредил Нарусову о недопустимости поездок в страны НАТО во время СВО
Людмила Нарусова. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова провела летний отдых в странах НАТО, теперь её предупредят о недопустимости таких поездок во время проведения спецоперации. Об этом сообщил РИА "Новости" глава Комитета по регламенту верхней палаты Федерального собрания Вячеслав Тимченко.
"В её адрес будет направлено предупреждение о недопустимости поездок за рубеж без согласования с руководством СФ, тем более в страны НАТО, в период проведения СВО", — поделился он.
19 июля Нарусова вылетела в Стамбул, затем — в Ниццу, а также посетила Испанию, уточнил Тимченко. В Россию сенатор вернулась только 6 августа, пропустив два пленарных заседания палаты. Глава комитета напомнил, что Нарусова имеет доступ к секретной госинформации.
Ранее сообщалось, что экс-глава "Роскосмоса" и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области.