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23 сентября, 12:52

Экс-глава "Роскосмоса" Рогозин стал сенатором от Запорожской области

Экс-глава "Роскосмоса" и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области. Такую информацию в СМИ он подтвердил в телеграм-канале.

"Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии", — написал Рогозин.

Рогозин последовательно занимается помощью военным в зоне СВО и поддержкой новых регионов РФ. Группа военных советников "Царские волки", которую он возглавляет, оказывает военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР.

Напомним, Дмитрий Рогозин, ещё в июле 2022 года ушедший с поста гендиректора "Роскосмоса", отправился в зону СВО. Бывший руководитель "Роскосмоса" взял себе позывной Космос. Однако позже, похоже, сменил его на Сармат. Рогозин рассказывал, что прибыл в ДНР с гуманитарной целью, чтобы лично передать помощь российским бойцам. А в ноябре 2022-го он возглавил "Царских волков" в зоне СВО. Даже заявлял, что решил остаться на передовой до победы России. В конце декабря прошлого года Рогозин был ранен при обстреле ВСУ гостиницы в Донецке.

Рогозин отправил послу Франции осколок от снаряда из Caesar, ранивший его в Донецке

Рогозин отправил послу Франции осколок от снаряда из Caesar, ранивший его в Донецке

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ТАСС / Павел Кассин

Светлана Оперук
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