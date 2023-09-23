Экс-глава "Роскосмоса" Рогозин стал сенатором от Запорожской области

Экс-глава "Роскосмоса" и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области. Такую информацию в СМИ он подтвердил в телеграм-канале.

"Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии", — написал Рогозин.