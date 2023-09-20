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20 сентября, 01:34

Пушков указал Украине на место в споре с Польшей

Сенатор Пушков: Дуда поставил интересы Польши выше нужд Украины

Польский лидер Анджей Дуда отдал интересам Варшавы больший приоритет, чем потребностям Украины. К такому выводу после выступления политика в Нью-Йорке пришёл член Совфеда РФ Алексей Пушков.

В рамках брифинга с журналистами президент республики сравнил Киев с утопающим, который тянет на дно остальных. По мнению сенатора, тем самым Дуда обосновал решение Польши в первую очередь заботиться о себе.

"Такой подход входит в конфликт с позицией Зеленского, упорно доказывающего Западу, что западные страны должны жертвовать своими интересами ради Украины", — написал Пушков в телеграм-канале.

Дуда намекнул Украине на способность Польши перекрыть транзит оружия для ВСУ

Дуда намекнул Украине на способность Польши перекрыть транзит оружия для ВСУ

Ранее стало известно об отмене встречи Дуды и Зеленского на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Такое решение из-за изменения графика принял польский лидер, сообщал Лайф.

Обложка ©

t.me / Алексей Пушков

Илья Пушкарев
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