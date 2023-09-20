Пушков указал Украине на место в споре с Польшей

Польский лидер Анджей Дуда отдал интересам Варшавы больший приоритет, чем потребностям Украины. К такому выводу после выступления политика в Нью-Йорке пришёл член Совфеда РФ Алексей Пушков.

В рамках брифинга с журналистами президент республики сравнил Киев с утопающим, который тянет на дно остальных. По мнению сенатора, тем самым Дуда обосновал решение Польши в первую очередь заботиться о себе.

"Такой подход входит в конфликт с позицией Зеленского, упорно доказывающего Западу, что западные страны должны жертвовать своими интересами ради Украины", — написал Пушков в телеграм-канале.