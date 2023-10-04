Три сигнала из Москвы: Что потеряет Армения после ратификации Римского статута Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, чего лишится Ереван после утверждения антироссийского документа в парламенте. 3 октября, 22:40 3 октября Армения сделала ещё один шаг в сторону от своих традиционных союзников к вымышленным. Национальный парламент страны ратифицировал так называемый Римский статут. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Главная потеря Армении

3 октября Армения сделала ещё один шаг в сторону от своих традиционных союзников к вымышленным. Национальный парламент страны ратифицировал так называемый Римский статут. Проще говоря, протокол о присоединении Армении к Международному уголовному суду в Гааге. Теперь в случае, если Владимир Путин решит посетить Ереван, местная полиция обязана (не может, а именно обязана) арестовать его и выдать гаагскому прокурору. Ну, точнее, попытаться арестовать.

Ряд армянских активистов, конечно же, так не считают. Они рассматривают ратификацию Римского статута как очередную победу над Азербайджаном. Как возможность привлечь азербайджанцев к Гаагскому трибуналу за преступления в отношении жителей Карабаха. Однако эта победа носит исключительно демонстративно-виртуальный характер. Ничего особенного от этих обвинений или даже судов Армения не приобретёт — как не приобрела от стоящего больших денег признания всякими там парламентами Словакии и даже Конгрессом США фактов геноцида армян в пятнадцатом году. Это признание никак не способствовало ни укреплению армянской безопасности, ни признанию факта геноцида со стороны самой Турции.

Армянские активисты рассматривают ратификацию Римского статута как очередную победу над Азербайджаном. Как возможность привлечь азербайджанцев к Гаагскому трибуналу за преступления в отношении жителей Карабаха. Фото © ТАСС / EPA / ROMAN ISMAYILOV

А вот ради этой виртуальной победы Армения понесёт колоссальные, даже критические реальные убытки. Она потеряет Россию.

Да, кому-то может показаться, что Москва поймёт и простит. Что она осознаёт важность очередной демонстративно-виртуальной победы Еревана над Баку для армянского общества. Поэтому, мол, не обратит внимания на то, что ратификация Римского статута является прямым оскорблением российского президента Владимира Путина. В конце концов, сколько таких оскорблений было за последние недели, месяцы и даже годы при Николе Пашиняне? Сколько было хамства, арестов пророссийски настроенных лиц, обвинений по поводу российского оружия в том, что оно "взрывается на 100%"? Одним обвинением меньше, одним больше — какая разница?

Сигналы Москвы

Однако на самом деле разница есть. Причём очень большая. И, чтобы это понять, достаточно правильно прочесть три сигнала, которые последние дни следуют из Москвы.

Первый — это резкое ужесточение риторики российских официальных лиц в отношении действий Еревана. Достаточно лишь прочитать официальное заявление МИД, касающееся действий Пашиняна, а затем послушать предельно дипломатичного министра Сергея Лаврова. Если уж не хочется читать Дмитрия Медведева.

Первый — это резкое ужесточение риторики российских официальных лиц в отношении действий Еревана. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Второй — это резкое падение образа Армении в глазах россиян. Социологические опросы показывают, что впервые за много-много лет, если не за всю историю наблюдений, россияне стали симпатизировать Баку больше, чем Еревану. Видимо, потому, что их всё достало.

Наконец, третьим сигналом является линия российских средств массовой информации. Линия, о которой можно судить по целой серии антиармянских статей, которые были опубликованы в российских государственных и частных средствах массовой информации. Причём написаны они отнюдь не штатными азербайджанскими пропагандистами, а вполне себе нейтральными авторами — даже теми, кто носит армянские фамилии.

Да, пока эти статьи носят в основном антипашиняновский характер. Там вина за сложившееся состояние российско-армянских отношений возлагается лично на премьер-министра. Однако проблема в том, что от тезиса "во всём виноват Пашинян" до абсолютно верного тезиса "виноваты и те, кто его избрал и переизбрал" дистанция очень небольшая. Причём размер этой дистанции может быть эквивалентен ратификации протоколов вступления Армении в МУС. И если после этой ратификации раздражённая российская элита начнёт вводить против Армении санкции, то уставшее от армянского хамства российское общество и эксперты особо возражать не будут. Скорее скажут "давно пора".

И вот здесь наступит момент, когда граждане Армении на своей шкуре почувствуют, что виртуальные победы и близко не стоят реальных потерь, которые возникнут от разрыва отношений с Москвой или хотя бы даже от каких-то санкций со стороны России.

Последствия для экономики и суверенитета

Во-первых, санкции экономические. Отмена безвизового режима и выход из Евразийского союза нанесут серьёзный удар по армянской экономике. Ни Соединённые Штаты, ни Франция, никто не сможет заменить для армянских производителей российский рынок. Отчасти по географическим причинам, отчасти по логистическим, а отчасти потому, что армянские товары на российском рынке являются чем-то привычным, достойным покупки. Прежде всего сельхозпродукция, которая тому же Евросоюзу вообще не нужна (достаточно посмотреть на баталии с украинским зерном).

Во-вторых, санкции гуманитарные. Сотни тысяч армян сейчас работают в России, переводя деньги домой и поддерживая этим самым не только свои семьи, но и экономику своей страны. Визовый режим, также иные непрямые ограничения на работу армян в России, которые будут введены по причине изменения статуса Армении в российской системе координат, могут похоронить социальную стабильность в маленькой, небогатой южнокавказской республике. Не имея нынешних преференций, армянские гастарбайтеры неизбежно проиграют конкурентную борьбу тем же киргизским.

Однако все эти проблемы меркнут по сравнению с другими, военно-политическими. Если Армения выйдет из ОДКБ или Россия выгонит её оттуда, то тогда безопасность страны окажется не просто под вопросом, а под очень большим вопросом. Причём реальная, физическая безопасность. Без военных гарантий Кремля, без российской базы ничто не помешает Турции или Азербайджану решить вопрос с Сюником. То есть, проще говоря, захватить территорию Армении для того, чтобы соединить Нахичевань с остальной частью Азербайджана. Оставив под контролем Еревана лишь кусок северной части страны.

Если Армения выйдет из ОДКБ или Россия выгонит её оттуда, то тогда безопасность страны окажется не просто под вопросом, а под очень большим вопросом. Заседание Совета министров иностранных дел государств – членов ОДКБ в Минске. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян (третий слева) 20.06.2023. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Да, ряд армянских экспертов скажет, что помимо России есть ещё и Иран. Что Иран не позволит Азербайджану или Турции захватить Армению. Однако проблема в том, что все эскапады Пашиняна направлены не только против России, но и против Ирана. Тот же самый статут Международного уголовного суда. Причём, судя по разговорам с иранскими коллегами, они гораздо больше, чем россияне, раздражены действиями Пашиняна и той части электората, которая его избирала.

Поэтому экономические, гуманитарные и военно-политические санкции могут последовать не только со стороны Москвы, но и со стороны Тегерана. Как минимум в качестве урока для других стран, которые посчитают нужным оскорблять своих союзников и при этом думать, что они никуда не денутся.

Авторы Геворг Мирзаян