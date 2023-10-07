Покровская родительская суббота, Всемирный день хлопка, Фёкла-заревница: Праздники и приметы 7 октября Сегодня, 7 октября, в России православный праздник, необычный тем, что отмечается он не по всей стране. Также на этот день выпадает древний славянский праздник. А ещё — один профессиональный, имеющий вековую историю. 6 октября, 21:01 7 октября — Покровская родительская суббота. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Покровская родительская суббота

Сегодня, 7 октября, в России отмечается церковный праздник под названием Покровская родительская суббота. Рассказываем о нём: это православный церковный праздник;

отмечается каждый год в субботу перед Покровом;

в 2023 году выпадает на 7 октября;

в этот день чтут память воинов, павших при взятии Казани, а также всех усопших в целом.

В церковном православном календаре есть поминальные дни, когда принято особо чтить память усопших. В течение года их несколько, и Покровская родительская суббота — один из них. Каждый год её дата меняется, в 2023-м это 7 октября.

Покровской эта родительская суббота называется потому, что предваряет наступление большого церковного праздника — Покрова Пресвятой Богородицы, отмечаемого 14 октября. Также нужно отметить, что празднование Покровской родительской субботы проводится не повсеместно. Это частная практика некоторых епархий — в одних регионах она введена, в других нет.

Установлена эта родительская суббота была в XVI веке. В 1592 году святитель Ермоген, бывший тогда архиепископом Казанским и Астраханским, направил патриарху Иову письмо с просьбой установить день памяти и особое поминовение православных воинов, положивших жизнь под Казанью при завоевании Иваном Грозным этого города в 1552 году. С благословения патриарха по этому случаю и был установлен особый поминальный день всех погибших — Покровская родительская суббота. Впоследствии появилась традиция чтить в этот день память всех усопших, не только тех воинов. Сейчас в этот церковный праздник принято посещать храмы и кладбища, читать молитвы об упокоении душ.

День образования штабных подразделений МВД России

Здание МВД в Москве. Фото © Wikipedia / Lodo27

Также 7 октября в России отмечается ведомственный праздник — День образования штабных подразделений МВД. Вот несколько фактов о нём: это российский официальный профессиональный праздник;

отмечается ежегодно 7 октября, дата не меняется;

учреждён приказом МВД от 4 сентября 1998 года;

приурочен к дате создания таких структур в органах безопасности.

День образования штабных подразделений МВД России отмечается 7 октября, поскольку в 1918 году в эту дату были сформированы Инструкторский и Информационный отделы Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД. Вскоре их объединили в Инструкторско-инспекторский отдел, а он затем оказался в составе Инспекции Главного управления милиции. В 30-х годах прошлого века была создана Главная инспекция НКВД, а в 1971 году её подразделения были преобразованы в штабы, которые вскоре работали во всех управлениях внутренних дел.

Сейчас среди задач штаба ГУВД — управление силами и средствами ведомства при раскрытии преступлений по горячим следам, проведение различных мероприятий, от антитеррористических до культурно-массовых, взаимодействие с другими структурами и ведомствами. Также на сотрудников таких штабов ложится большая работа по анализу деятельности ГУВД, оперативной обстановки.

Сегодня, в свой профессиональный праздник, работники штабных подразделений Министерства внутренних дел получают поздравления от начальства, коллег и друзей. Отличившимся вручают награды.

Всемирный день хлопка

7 октября — Всемирный день хлопка. Фото © Freepik / vecstock

7 октября отмечается Всемирный день хлопка — относительно новый праздник, в России ещё малоизвестный. Предлагаем узнать о нём больше: это официальный международный праздник;

отмечается ежегодно 7 октября, дата не меняется;

был учреждён в 2021 году Генассамблеей ООН;

цель — подчеркнуть важность этого сектора сельского хозяйства для мировой экономики.

Всемирный день хлопка был учреждён по инициативе стран так называемой Хлопковой четвёрки. Это Бенин, Буркина-Фасо, Мали и Чад. В августе 2021 года Генассамблея ООН решила, что этот праздник будет отмечаться 7 октября. Каждый год теперь выбирается новая тема. В этом году она звучит так: "Хлопок: справедливость и устойчивость для всех — от хлопководческих хозяйств до индустрии моды".

Несколько фактов о хлопке, которые подчёркивают его важность: это сырьё одно из самых распространённых в мире для ткани;

получаемая из него ткань удобная, гипоаллергенная, воздухопроницаемая и прочная;

в хлопковой отрасли работают 32 миллиона производителей;

благодаря их труду обеспечивается более 100 миллионов семей в 80 странах на пяти континентах;

хлопок обеспечивает занятость и доход в некоторых из беднейших сельских районов мира;

хлопок имеет отрицательный углеродный след и разлагается в сточных водах.

Всемирный день хлопка призван повысить осведомлённость жителей планеты обо всём этом, подчеркнуть важность такой отрасли. А ещё стоит цель привлечь внимание к важности биотехнологий как для устойчивого производства хлопка, так и для экономического развития.

Славянский праздник Радогощ

7 октября на Руси отмечался славянский праздник Радогощ (Таусень). Фото © Freepik / jcomp

На 7 октября в России приходится праздник, который отмечали в древности на Руси, — Радогощ. Несколько фактов о нём: это славянский народный праздник;

отмечался после окончания сбора урожая;

жрецы выполняли обряды, проводились гадания.

Праздник Радогощ, или Таусень, в былые языческие времена на Руси отмечался широко. Урожай к этому времени уже был собран и сложен на хранение, осеннее солнце — Световит — уже не припекало, и можно было попрощаться с тёплыми днями, подготовиться к зиме.

К этому дню пекли большой медовый пирог. Жрец совершал рядом с ним ритуал, чтобы задобрить богов и получить в следующем году хороший урожай. Проводились гадания и ворожба над чашей с напитком, крестьяне устраивали пир.

Ещё в этот день разыгрывался сказ о богатыре и подземном царстве, призванный напомнить о скором наступлении холодов. Была традиция, как на Масленицу, прыгать через костёр, а также ходить по углям.

Приметы 7 октября

Фёкла-заревница

Русская православная церковь 7 октября чтит память Фёклы Иконийской – раннехристианской равноапостольной святой, жившей в I веке. Согласно древним источникам, родилась она в малоазиатском городе Иконии в знатной семье. Встретив апостола Павла, решила себя посвятить служению Богу. Ради этого отказалась от брака с назначенным ей знатным женихом Фамиридом. Её пытались казнить, но ни разу этого не получилось. Получив напутствие от Павла, Фёкла обучала людей слову Божьему и скончалась в Селевкии. Пещера, в которой, по преданию, умерла святая, расположена в сирийском посёлке Маалюла. Над ней построен монастырь, названный в честь Фёклы.

На Руси же в этот день отмечали праздник под названием Фёкла-заревница, или Фёкла-запрядальница. Первое объясняется тем, что в это время мужчины молотили хлеб и, чтобы работа не останавливалась до позднего вечера, повсеместно в овинах разводили огонь. Женщины тоже не сидели без дела: садились за прялки, отсюда и второе название. В день Фёклы традиционно играли свадьбы: день считался очень удачным для рождения новой семьи. Неподходящим день считался для похода в гости, употребления спиртного, занимания денег. Следовало прибраться в доме, чтобы святая не наслала беды.

Погодные приметы 7 октября

Много желудей — к тёплой зиме и богатому урожаю летом.

Много рябины — к лютым морозам зимой.

Яркое солнце — к скорой перемене погоды.

Гром — к тёплой и короткой зиме.

Именинники 7 октября

7 октября именины у российского актёра Сергея Горобченко. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Сегодня, 7 октября, именины у обладателей следующих имён: Андрей

Антон

Василий

Виталий

Владислав

Давид

Павел

Сергей

Степан

Фёкла. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает им здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев