Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает издание "Страна.ua". Уточняется, что информацию об этом подтвердил и глава местной военной администрации Александр Вилкул.
Также известно, что в ряде регионов страны объявили воздушную тревогу. Среди них Одесская, Николаевская, Днепропетровская, Кировоградская и Черкасская области Украины, а также подконтрольные Киеву части Херсонской и Запорожской областей.
В селе Ивашки Харьковской области под удар попали здания спиртзавода и инкубатора. Об этом рассказал глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, в результате случившегося строения оказались повреждены.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в селе Стримба Ивано-Франковской области на западе Украины произошёл взрыв на нефтепроводе с последующим возгоранием. На момент происшествия сообщалось, что в результате взрыва и пожара пострадали три человека.
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