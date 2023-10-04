Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает издание "Страна.ua". Уточняется, что информацию об этом подтвердил и глава местной военной администрации Александр Вилкул.

Также известно, что в ряде регионов страны объявили воздушную тревогу. Среди них Одесская, Николаевская, Днепропетровская, Кировоградская и Черкасская области Украины, а также подконтрольные Киеву части Херсонской и Запорожской областей.

В селе Ивашки Харьковской области под удар попали здания спиртзавода и инкубатора. Об этом рассказал глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, в результате случившегося строения оказались повреждены.