Регион

Уведомления отключены

30 сентября, 15:20

Прорыв нефтепровода на Украине привёл к мощному взрыву и пожару

Взрыв прогремел на нефтепроводе в Ивано-Франковской области Украины

Взрыв с последующим возгоранием произошёл на нефтепроводе в селе Стримба Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом сообщила пресс-служба МВД Незалежной после появления в Сети ужасающих видео пожара.

Взрыв прогремел на нефтепроводе в Ивано-Франковской области Украины. Видео © t.me / blacklist2477

"Произошёл прорыв нефтепровода диаметром 150 мм с последующим разливом нефтепродуктов на площади 100 кв. м и горением с распространением огня на частный дом",  уточнили в министерстве. По предварительным данным, в результате взрыва и пожара пострадали три человека.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям уточнила, что произошёл разлив нефтепродуктов вдоль ручья на площади 100 кв. м. После ЧП задвижки на нефтепроводе были перекрыты. На месте работают спасатели.

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье повреждена критическая инфраструктура

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье повреждена критическая инфраструктура

Это уже второе за день ЧП на Украине. Ранее в киевском районе Шулявка прямо на проезжую часть упал строящийся мост. На месте работают специалисты.

Обложка ©

t.me / blacklist2477

Андрей Бражников
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров