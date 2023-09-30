Прорыв нефтепровода на Украине привёл к мощному взрыву и пожару

Взрыв с последующим возгоранием произошёл на нефтепроводе в селе Стримба Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом сообщила пресс-служба МВД Незалежной после появления в Сети ужасающих видео пожара.

Взрыв прогремел на нефтепроводе в Ивано-Франковской области Украины. Видео © t.me / blacklist2477

"Произошёл прорыв нефтепровода диаметром 150 мм с последующим разливом нефтепродуктов на площади 100 кв. м и горением с распространением огня на частный дом", — уточнили в министерстве. По предварительным данным, в результате взрыва и пожара пострадали три человека.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям уточнила, что произошёл разлив нефтепродуктов вдоль ручья на площади 100 кв. м. После ЧП задвижки на нефтепроводе были перекрыты. На месте работают спасатели.