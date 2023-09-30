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Регион
Опубликовано 30 сентября 2023, 11:31

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье повреждена критическая инфраструктура

Критическая инфраструктура подконтрольного правительству Украины города Запорожье получила повреждения, пишет глава подчинённой Киеву военной администрации Юрий Малашко.

"Повреждён <…> объект критической инфраструктуры", — объявил чиновник в телеграм-канале после нескольких взрывов утром в течение 15 минут. Другие детали он раскрывать не стал.

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Ранее вышли и другие плохие для Украины новости. Как признаются украинские офицеры, пополняющие ряды ВСУ новобранцы после потерь во время боёв оказываются всё менее мотивированы и подготовлены. По словам одного из пленных, моральное состояние бойцов и правда "ниже среднего". Командиры им врут, из-за чего многие солдаты пьют водку, а после уходят в самоволку.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Бражников
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