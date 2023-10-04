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4 октября, 18:04

Таможенники изъяли у "мисс Москва – 2018" сумку и браслет за 2 млн рублей

SHOT: В Шереметьево у "мисс Москва – 2018" изъяли сумку и браслет за €20 тысяч

<p>"Мисс Москва – 2018" Ксения Паленова. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов</p>

"Мисс Москва – 2018" Ксения Паленова. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Таможенники в аэропорту Шереметьево изъяли у "мисс Москва – 2018" Ксении Паленовой сумку Hermes и браслет Cartier. Как уточняет телеграм-канал SHOT, неизвестный сообщил полиции, что она пыталась договориться с сотрудниками. Якобы девушка дала им взятку, а также затирала чеки и названия брендов, чтобы провезти вещи.

Известно, что 29-летняя модель с люксовыми вещами прилетела в августе из Стамбула. В Россию она привезла браслет Cartier из белого золота с россыпью бриллиантов за 15 тысяч евро и синюю сумку Hermes за пять тысяч евро. Их изъяли, так как общая сумма 20 тысяч евро (более двух миллионов рублей) превышала допустимую для ввоза в нашу страну.

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Отметим, что Ксения Поленова родилась и выросла в Москве, окончила РЭУ им. Г.В. Плеханова. Девушка получила титул "Мисс Москва" в 2018 году после того, как его лишили победительницу Алесю Семеренко из-за несоблюдения условий договора.

Никита Осипов
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