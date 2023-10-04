Таможенники изъяли у "мисс Москва – 2018" сумку и браслет за 2 млн рублей

Таможенники в аэропорту Шереметьево изъяли у "мисс Москва – 2018" Ксении Паленовой сумку Hermes и браслет Cartier. Как уточняет телеграм-канал SHOT , неизвестный сообщил полиции, что она пыталась договориться с сотрудниками. Якобы девушка дала им взятку, а также затирала чеки и названия брендов, чтобы провезти вещи.

Известно, что 29-летняя модель с люксовыми вещами прилетела в августе из Стамбула. В Россию она привезла браслет Cartier из белого золота с россыпью бриллиантов за 15 тысяч евро и синюю сумку Hermes за пять тысяч евро. Их изъяли, так как общая сумма 20 тысяч евро (более двух миллионов рублей) превышала допустимую для ввоза в нашу страну.