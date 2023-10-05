На месторождении в ХМАО запустили комплекс, который позволит добывать до 8 млн тонн нефти в год

В ХМАО на месторождении имени Александра Жагрина ввели в эксплуатацию новый комплекс, который позволит нарастить добычу нефти с 5,5 млн до 8 млн тонн в год. Об этом сообщили в "Газпром нефти".

Новая установка подготовки нефти (УПН) предназначена для приёма продукции скважин, отделения нефти от воды, попутного нефтяного газа и других примесей, а также последующей её транспортировки по магистральным нефтепроводам. Пропускная способность установки напрямую влияет на объёмы добычи.

Проектирование и строительство второй очереди УПН осуществлялось с применением 3D-моделирования и высоких стандартов по производственной и экологической безопасности.