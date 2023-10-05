Сербия отказала Украине в выдаче задержанного экс-генерала СБУ Наумова

Наумов был задержан полицией Сербии в июне 2022 года во время досмотра на КПП Прешево на границе с Северной Македонией. У него были найдены незадекларированные 607 990 евро, 124 924 доллара и два изумруда. Деньги были спрятаны в аптечке, мусорных мешках, детских игрушках и багажнике. В конце сентября этого года суд в Нише приговорил Наумова к одному году тюрьмы за отмывание денег, но засчитал десять месяцев, проведённых в СИЗО.