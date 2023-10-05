Сербия отказала Украине в выдаче задержанного экс-генерала СБУ Наумова
Суд в Сербии отказал Киеву в выдаче экс-члена руководства СБУ Андрея Наумова
Экс-начальник Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрей Наумов. Обложка © focus.ua
В сербском городе Ниш апелляционный суд отказал Украине в выдаче экс-начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова, который был задержан в июне 2022 года. Решение судебного органа опубликовано на официальном сайте.
"Решением Апелляционного суда в Нише <...> от 29 сентября 2023 года подтверждено решение Высшего суда в Нише <...>, которым отказано в выдаче лица с инициалами А.О.Н (Андрей Олегович Наумов. — Прим. Лайфа) органам правосудия Украины", — указано в решении, подписанном пресс-секретарём Сашей Бошковичем.
Наумов был задержан полицией Сербии в июне 2022 года во время досмотра на КПП Прешево на границе с Северной Македонией. У него были найдены незадекларированные 607 990 евро, 124 924 доллара и два изумруда. Деньги были спрятаны в аптечке, мусорных мешках, детских игрушках и багажнике. В конце сентября этого года суд в Нише приговорил Наумова к одному году тюрьмы за отмывание денег, но засчитал десять месяцев, проведённых в СИЗО.