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6 октября, 08:01

Пациент с открытой формой туберкулёза сбежал из диспансера в Кстово ради кражи сервелата

Ni Mash: Пациент сбежал из тубдиспансера в Нижегородской области ради колбасы

Пациент тубдиспансера в Кстово Нижегородской области совершил побег ради магазинной кражи. Как пишет Ni Mash, на преступление решился 49-летний Виталий, который последние восемь месяцев не выходил с территории медучреждения из-за своего диагноза — открытой формы туберкулёза.

В Нижегородской области мужчина сбежал из тубдиспансера ради кражи колбасы. Видео © Ni Mash

Мужчине, по всей видимости, осточертела однообразная больничная жизнь, и он решил раскрасить её с помощью адреналина и вкусной еды: покинул территорию учреждения и вломился в супермаркет "Доброцент", после чего принялся складывать сырокопчёную колбасу в предусмотрительно взятый пакет. На опубликованном телеграм-каналом видео — момент дерзкой кражи.

Захватив порядка десяти палок сервелата на общую сумму в тринадцать тысяч рублей, Виталий спокойно вернулся в стены диспансера. Там, к слову, утверждают, что о побеге пациента и его преступлении ничего не знают.

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"Сладкая" кража: Неизвестная вынесла 15 банок "Нутеллы" из супермаркета в Подмосковье

А в подмосковном Долгопрудном неизвестная женщина обнесла супермаркет на 15 банок "Нутеллы". Она зашла в магазин с пакетом, положила в него добычу и спокойно вышла, минуя персонал. Теперь воришку ищут.

Обложка ©

Ni Mash

Матвей Константинов
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