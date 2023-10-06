Пациент с открытой формой туберкулёза сбежал из диспансера в Кстово ради кражи сервелата
Ni Mash: Пациент сбежал из тубдиспансера в Нижегородской области ради колбасы
Пациент тубдиспансера в Кстово Нижегородской области совершил побег ради магазинной кражи. Как пишет Ni Mash, на преступление решился 49-летний Виталий, который последние восемь месяцев не выходил с территории медучреждения из-за своего диагноза — открытой формы туберкулёза.
В Нижегородской области мужчина сбежал из тубдиспансера ради кражи колбасы. Видео © Ni Mash
Мужчине, по всей видимости, осточертела однообразная больничная жизнь, и он решил раскрасить её с помощью адреналина и вкусной еды: покинул территорию учреждения и вломился в супермаркет "Доброцент", после чего принялся складывать сырокопчёную колбасу в предусмотрительно взятый пакет. На опубликованном телеграм-каналом видео — момент дерзкой кражи.
Захватив порядка десяти палок сервелата на общую сумму в тринадцать тысяч рублей, Виталий спокойно вернулся в стены диспансера. Там, к слову, утверждают, что о побеге пациента и его преступлении ничего не знают.
А в подмосковном Долгопрудном неизвестная женщина обнесла супермаркет на 15 банок "Нутеллы". Она зашла в магазин с пакетом, положила в него добычу и спокойно вышла, минуя персонал. Теперь воришку ищут.